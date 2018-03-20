Березовчанка Мария Сивякова – педагог-организатор Березовской НШ – победила в интернет-голосовании республиканского проекта БРСМ «В союз с друзьями»

Этот проект общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» является продолжением одноименной патриотической акции, стартовавшей еще в 2011 году.

Многие активисты ОО «БРСМ» показывают высокие результаты в различных сферах деятельности. Их достижения и благородные поступки, мужество и самоотверженность, проявленные в чрезвычайных ситуациях, являются примером для подражания. И одна из целей проекта – выявить этих людей и рассказать о них.

Жизненная цель Марии Сивяковой – видеть улыбки на лицах детей, с которыми она работает, отдавая частичку теплоты своего горящего сердца. И ей это удается!

В 2014 году Маша стала инициатором создания педагогического отряда «Горящие сердца» на базе Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина. Педотряд уже на протяжении четырехлет выезжает для работы в оздоровительный лагерь «Березка» Березовского района.

«Горящие сердца» под руководством Марии признан лучшим педагогическим отрядом Республики Беларусь по итогам конкурса «Третий трудовой семестр». Сама же она считает, что ее отряд лучший не случайно, ведь он состоит из сплоченной команды единомышленников, которые делают все возможное, чтобы зажигать детские сердца.

Кроме того, Мария Сивякова награждена грамотами как лучший командир студенческих отрядов Брестской области в 2014 и 2016 годах.

А в 2017 году она стала победителем районного конкурса «Супервожатый» среди старших вожатых пионерских дружин общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация» в номинации «Открытие года».

У Марии много и других грамот районного и областного комитета «БРСМ» – подтверждение ее активной жизненной позиции, воплотившейся в организацию добрых дел. Так что республиканская победа кандидата Березовской РО ОО «БРСМ» заслуженна и почетна.

Наталья ГОЛУБ, первый секретарь Березовского РО ОО «БРСМ».