На международном конкурсе в Минске лучший драматический спектакль показали дети с аутизмом

Семейный инклюзив-театр «і» показал лучший драматический спектакль на IV Международном конкурсе «Скрыжаванне. Мінск», набрав наибольшее количество баллов в соответствующей номинации.

Особенность театра в том, что наравне с обычными юными актерами в нем играют дети с аутизмом. Конкурс «Скрыжаванні. Мінск» прошел в белорусской столице 16-18 марта и собрал участников из Беларуси, Украины, Литвы и других стран Европы.

«В конкурсе «Скрыжаванні. Мінск» нет отдельной категории для инклюзивных театров. Подавая заявку на участие, мы осознавали, что будем бороться на равных с профессиональными труппами, без акцента на то, что у нас играют дети с аутизмом. Это первый международный конкурс, в котором мы приняли участие. Для нас было важно дать нашим маленьким актерам шанс выступить на большой сцене перед авторитетным жюри», – отметила художественный руководитель театра Ирина Пушкарева.

Семейный инклюзив-театр «і» был создан 2016 году на базе творческой студии И. Пушкаревой. Инициатором его создания выступила компания velcom, которая является генеральным партнером театра.

«В самом начале наша поддержка отчасти напоминала авантюру. Ведь ни один специалист в Беларуси не мог дать гарантий, что театротерапия поможет особенным детям не только раскрыть свои таланты, но и, что более важно, приобрести полезные навыки для повседневной жизни. Тогда многие из ребят практически не разговаривали, боялись громких звуков, и весь их мир составлял дом и родители, – вспоминает начальник отдела корпоративных коммуникаций компании velcom Вячеслав Смирнов. – При помощи театра они научились общаться с окружающими, многие вместо обучения на дому стали посещать школу, самостоятельно ходить в магазин, а, значит, в будущем они имеют шанс стать полноценными членами общества».

На конкурсе «Скрыжаванні. Мінск» Семейный инклюзив-театр «і» показал отрывок из нового спектакля «Дерево сказок», который представляет собой серию мини-новел по произведениям Бориса Сергункова и Евгения Клюева, объединенных темами индивидуальности личности, дружбы, добра. Масштабная премьера полной версии спектакля при поддержке компании velcom состоится в Республиканском дворце культуры ветеранов 2 апреля – во Всемирный день информирования о проблеме аутизма. Начало в 19.30.