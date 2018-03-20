МВД Беларуси хочет ввести химическую кастрацию педофилов





МВД Беларуси намерено взять на вооружение ряд используемых в мире методов для защиты детей от педофилов, в том числе химическую кастрацию.

Как заявил начальник второго отдела второго управления Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси Владимир Олюшкевич, в настоящее время подготавливается "дорожная карта" по изменению белорусского законодательства и введению дополнительных мер по защите детей.

По словам представителя МВД, документ будет готов уже до лета.

В первую очередь предполагается ужесточить в Уголовном кодексе Беларуси наказания за преступления против детей, а также ввести дополнительные наказания и дополнительную ответственность.

"В мире существуют такие меры в отношении педофилов, как химическая кастрация, ведение базы данных педофилов, ответственность за груминг, коллекционирование детской порнографии. В некоторых странах есть информирование о проживающих рядом с детскими учреждениями педофилах, к примеру, в США, Польше, Великобритании. Мы хотим также взять на вооружение данные методы", - заявил Владимир Олюшкевич.

Кроме того, планируется и по-новому квалифицировать действия тех лиц, которые вовлекают детей в попрошайничество. Если сейчас это вовлечение детей в антиобщественное поведение, то будет торговля детьми.