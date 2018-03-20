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600 "лошадок" от Hennessey: внедорожник Lincoln Navigator стал еще мощнее

21.03.2018 17:53 — Разное | Tut.by  
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Техасское ателье Hennessey, сделавшее себе имя на глубоком тюнинге серийных моделей и даже построившее собственный гиперкар, представило комплект доработок для нового поколения Lincoln Navigator.


Установленный под капотом стандартного Navigator 3,5-литровый битурбомотор V6 мощностью 450 лошадиных сил благодаря стараниям специалистов техасского бюро стал развивать 600 сил. Американцы не ограничились перепрограммированием блока управления — двигатель получил новые свечи зажигания, модифицированный интеркулер и систему выпуска из нержавейки. В итоге с места до 60 миль/ч (97 км/ч) тяжелая машина способна разгоняться за 4,8 секунды.


Объем переделок для Navigator включает также заниженную подвеску, тормозные механизмы Brembo с шестипоршневыми суппортами и новые фирменные кованые колесные диски. Весь комплект доработок обойдется в 19 950 долларов (плюс стоимость самого Navigator). Всего Hennessey планирует выпустить 200 «прокачанных» Navigator.

 
 
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Установленный под капотом стандартного Navigator 3,5-литровый битурбомотор V6 мощностью 450 лошадиных сил стал развивать 600 сил.
 
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