Техасское ателье Hennessey, сделавшее себе имя на глубоком тюнинге серийных моделей и даже построившее собственный гиперкар , представило комплект доработок для нового поколения Lincoln Navigator.





Установленный под капотом стандартного Navigator 3,5-литровый битурбомотор V6 мощностью 450 лошадиных сил благодаря стараниям специалистов техасского бюро стал развивать 600 сил. Американцы не ограничились перепрограммированием блока управления — двигатель получил новые свечи зажигания, модифицированный интеркулер и систему выпуска из нержавейки. В итоге с места до 60 миль/ч (97 км/ч) тяжелая машина способна разгоняться за 4,8 секунды.





Объем переделок для Navigator включает также заниженную подвеску, тормозные механизмы Brembo с шестипоршневыми суппортами и новые фирменные кованые колесные диски. Весь комплект доработок обойдется в 19 950 долларов (плюс стоимость самого Navigator). Всего Hennessey планирует выпустить 200 «прокачанных» Navigator.