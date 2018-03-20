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91-летняя женщина попала под трамвай в Витебске

21.03.2018 — Разное | Новости Пинска и Пинского района, медиахолдинг Варяг  
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Представители Следственного комитета ищут очевидцев инцидента, который произошел в Витебске на пр. Фрунзе около 12:00 20.02.2018, когда трамвай сбил пожилую женщину, о чем проинформировали в Витебском областном УСК.

Трамвай маршрута №7 следовал от улицы Смоленской по направлению к улице Лазо и на пр. Фрунзе, переезжая регулируемый пешеходный переход, сбил 91-летнюю старушку, переходившую дорогу на «зеленый» свет. Пожилая женщина получила тяжелые травмы и была транспортирована в учреждение здравоохранения.

Трамваем управлял 62-летний водитель, в отношении которого было инициировано возбуждение уголовного дела по ст. 317 ч. 2 УК Беларуси. В настоящий момент идет расследование и следователи просят очевидцев данного ЧП связаться с ними, позвонив по тел. +375-29-819-26-28.

 
Теги: Витебск
 
 
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Представители Следственного комитета ищут очевидцев инцидента, который произошел в Витебске на пр. Фрунзе около 12:00 20.02.2018, когда трамвай сбил пожилую женщину, о...
 
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