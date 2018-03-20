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В Беларуси ИП будут платить реже, но больше?
21.03.2018 18:44 — Разное | Виртуальный Брест
В 2018 году подготовлен проект Указа об изменении порядка взносов в Фонд социальной защиты населения для индивидуальных предпринимателей. Кому теперь придется платить, и увеличатся ли суммы взносов, рассказывает руководитель группы бухгалтерских компаний «ЛидерПартнер» Ирина КОВЕЛЬСКАЯ.
До 1 марта все индивидуальные предприниматели, при отсутствии основного места работы, обязаны были уплатить страховые взносы в Фонд социальной защиты населения за 2017 год. По действующему законодательству необходимо было внести сумму в размере 1113 рублей, что составляет 35% от ежемесячной минимальной заработной платы по Беларуси.
Согласно проекту нового Указа могут ввести иную систему, которая освобождает предпринимателей от уплаты взносов в ФСЗН за периоды работы без дохода. «Иными словами, предприниматель не должен платить взносы за те календарные месяцы, в которых у него не было прибыли. Но при этом, в иные месяцы бизнесмен должен уплатить взносы в размере 35% от всей заработанной суммы», – говорит Ирина Ковельская.
Этот проект Указа призван социально защитить все слои населения и увеличить пенсионные накопления граждан, занимающихся бизнесом.
«Предприниматели, в свою очередь, с меньшим оптимизмом ожидают принятие этого Указа. Владельцы ИП, у которых нестабильный и небольшой доход могут вздохнуть с облегчением, ведь их взносы могут значительно уменьшиться. А вот те предприниматели, которые пусть нерегулярно, но получают крупные доходы, должны будут ежегодно отдавать в Фонд социальной защиты бОльшие суммы, чем сейчас», – рассуждает Ирина Ковельская.
Особенностью этого Указа является то, что при его принятии, уплачивать взносы в ФСЗН будут должны те категории предпринимателей, которые ранее были от этой обязанности освобождены. Например, откладывать себе на пенсию будут обязаны владельцы агроусадеб, ремесленники и самозанятые, уплачивающие единый налог.
Данный проект Указа сейчас находится на согласовании и возможно будет обнародован в ближайшие дни.
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В 2018 году подготовлен проект Указа об изменении порядка взносов в Фонд социальной защиты населения для индивидуальных предпринимателей. Кому теперь придется...
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