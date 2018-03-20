ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

КГБ задержал при получении взятки директора Департамента по авиации Владимира Костина

21.03.2018 18:46 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
КГБ задержал при получении взятки директора Департамента по авиации Владимира Костина

Комитет госбезопасности задержал с поличным при получении взятки директора Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Владимира Костина, бывшего когда-то пилотом борта №1.

Карьера Владимира Костина пошла вверх после того, как он был пилотом борта №1 и возил главу государства. После этого он и пошел в Департамент по авиации, сначала заместителем директора, а затем и директором.

Какой-либо информации о том, что Владимир Костин может быть замешан в каких-то коррупционных делах никогда не всплывало. Напротив, он сам активно выступал против коррупции и даже малейших ее проявлений. По этой причине, проведенная КГБ операция вызывает много удивлений.

Как сообщил Центр информации и общественных связей КГБ, Владимир Костин был задержан с поличным, при получении 3,5 тыс. долларов от представителей коммерческой структуры. Сам взяткодатель также был попал в СИЗО КГБ, что говорит о том, что операция готовилась довольно долго со средствами спецконтроля, а не просто была проведена по заявлению взяткодателя.

По данным КГБ, деньги Владимир Костин взял за решение вопросов, входящих в его компетенцию. Его действия квалифицированы по ч.3 ст.430 Уголовного кодекса Беларуси (получение взятки лицом, занимающим ответственное положение).

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комитет госбезопасности задержал с поличным при получении взятки директора Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Владимира Костина,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси ИП будут платить реже, но больше?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.03.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Новости Пинска и Пинского района, медиахолдинг Варяг
21.03.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Пинска и Пинского района, медиахолдинг Варяг
Зара (Бешенковичи)
Браславская звезда
Верхнедвинск новости. Районная газета Двинская правда
Новости Докшицы
Новости Дубровно. Днепровская правда.
Лепель новости. Районная газета Лепельский край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика