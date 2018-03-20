КГБ задержал при получении взятки директора Департамента по авиации Владимира Костина





Комитет госбезопасности задержал с поличным при получении взятки директора Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Владимира Костина, бывшего когда-то пилотом борта №1.

Карьера Владимира Костина пошла вверх после того, как он был пилотом борта №1 и возил главу государства. После этого он и пошел в Департамент по авиации, сначала заместителем директора, а затем и директором.

Какой-либо информации о том, что Владимир Костин может быть замешан в каких-то коррупционных делах никогда не всплывало. Напротив, он сам активно выступал против коррупции и даже малейших ее проявлений. По этой причине, проведенная КГБ операция вызывает много удивлений.

Как сообщил Центр информации и общественных связей КГБ, Владимир Костин был задержан с поличным, при получении 3,5 тыс. долларов от представителей коммерческой структуры. Сам взяткодатель также был попал в СИЗО КГБ, что говорит о том, что операция готовилась довольно долго со средствами спецконтроля, а не просто была проведена по заявлению взяткодателя.

По данным КГБ, деньги Владимир Костин взял за решение вопросов, входящих в его компетенцию. Его действия квалифицированы по ч.3 ст.430 Уголовного кодекса Беларуси (получение взятки лицом, занимающим ответственное положение).