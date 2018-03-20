"Такси влетело в автобус на огромной скорости". Начался суд по пьяному ДТП с двумя погибшими

Суд Советского района столицы начал рассматривать дело 26-летнего водителя такси, который летом прошлого года в состоянии алкогольного опьянения на Renault Logan службы такси «7788» врезался в автобус. В аварии погибли два пассажира легковушки: 19-летняя девушка и парень. Водителю грозит от четырех до десяти лет тюрьмы.



Напомним, авария произошла 17 августа 2017 года около 7.00 на улице Мирошниченко в Минске: столкнулись Renault Logan службы такси «7788» и рейсовый автобус МАЗ, который следовал по маршруту № 24. Такси въезжало в город по улице Мирошниченко, автобус в это же время выполнял левый поворот на ДС «Зеленый Луг - 6» по улице Мирошниченко со стороны улицы Гамарника.

Фото: ГАИ Минска

Фото: ГАИ Минска

Фото: ГАИ Минска После столкновения в Renault оказались заблокированы четыре человека, которые были без сознания. Их вытащили спасатели при помощи специального инструмента и передали медикам. 19-летняя девушка пассажир погибла, с водителем автомобиля такси и еще двумя пассажирами проводились реанимационные мероприятия. Позже в больнице скончался еще один пассажир такси. Экспертиза установила , что в крови водителя содержалось 1,54 промилле алкоголя.

Таксист Арсен родом из Минска, парень имеет базовое образование, не женат, раньше судим не был. Свой 26-ой день рождения он встретил в СИЗО. Сразу после аварии он попал в больницу, под стражу его взяли 29 декабря 2017 года.

«Вместо подарка сыну гроб выбирал…»

Пассажиры Арсена в то утро не были случайными. Как выяснилось на суде, они были знакомы и даже жили недалеко друг от друга — в деревне Цна. Погибшие Максимилиан и Алина раньше ходили в один детский сад, учились в параллельных классах одной школы. Правда, отношения поддерживали на уровне «здравствуй-до свидания». И парень, и девушка были единственными детьми у своих родителей.

По словам матери Алины, вечером накануне страшного происшествия ее дочь с подругами была дома, а после 23.00 попросила разрешения пойти погулять.





— Сказала мне, мама, я приготовила поесть и убрала, можно ли я с подругами пойду погуляю. Я ее отпустила. Но ночью несколько раз ей звонила. Алина говорила, чтобы я не волновалась, мол, с ней все нормально. Голос у нее был не пьяный, иначе мы бы приехали куда угодно и забрали ее…

О гибели дочери женщина узнала днем 17 августа, когда была на работе: на ее телефон позвонила подруга Алины — Юлия, и сказала, что по телефону Алины отвечает мужчина, который представляется следователем, и говорит, что хозяйка телефона погибла. Женщина сама позвонила на телефон дочери: страшная новость подтвердилась.





— Дочка моя была совсем ребенком, веселой, жизнерадостной. За две недели до гибели она так радовалась, когда впервые в жизни погладила живого енота. Вот такой она была…

Отец и мать погибшего Максима давно в разводе, но на суд пришли вместе.

— Единственным мой сын. Хоть и жили мы отдельно, но часто общались. Нормальный здоровый парень был, послушный, хоть и с характером. Никто на него никогда не жаловался, да и он всегда говорил, что у него все нормально. И друзья у него нормальные ребята были.





В этот момент обвиняемый попросил предоставить ему слово и со слезами на глазах начал извиняться перед потерпевшим, пояснял, что «не понимает, как такое могло произойти»

— Не понимаешь? А я понимаю: лежат они сейчас в земле, мой двухметровый сын и девчонка молоденькая. Вместо подарка сыну гроб выбирал… Приходила ко мне во время следствия мать обвиняемого, плакала, просила простить его сына. Я тогда ей ничего не сказал. Но скажу, что если я его прощу, я вас просто обману, ну не такой я душевный человек…

Из материалов гособвинения: водитель Renault Logan допустил нарушение ПДД, что привело к аварии и повлекло за собой смерть двух человек. Находясь в состоянии алкогольного опьянения он ехал со скоростью 116 км/ч при разрешенных 90 км/ч (до въезда в Минск) и более 95 км/ч при разрешенных 60 км/ч (после въезда в Минск).

Потерпевшие попросили, если будет доказана вина обвиняемого, наказать его на усмотрение суда. Некоторые из них подали иски на возмещение материальной компенсации морального вреда в адрес гражданских ответчиков.

Водитель автобуса: «Я уверен — мой маневр был безопасным»

В качестве свидетеля в суд был вызван водитель рейсового автобуса МАЗ, принадлежащий ГП «Минсктранс», в который и врезался Renault Logan.

— У меня была первая смена. Я заканчивал первый круг, ехал в сторону диспетчерской станции: мне был зеленый свет, далеко была маршрутка, больше никаких машин. Посмотрел по сторонам: пешеходный переход был свободен и начал поворачивать, — вспоминает водитель автобуса. — Расстояние до маршрутки позволяло мне безопасно повернуть. Видимость в тот день была прекрасная.





Почти завершив поворот мужчина услышал страшный удар в правую сторону автобуса.

— Я выскочил, машина, которая врезалась в автобус была искорежена, на переднем водительском сиденье — этот парень, — кивнул в сторону обвиняемого мужчина. — На заднем сиденье за ним вроде бы парень был, с другой стороны тоже были люди, но кто именно — сказать не могу.

Доставать пострадавших из искореженного авто свидетели не стали, а потом Renault загорелось и водитель автобуса вместе с другими людьми начали тушить пожар.





— Я хорошо видела что происходит на дороге: сначала в лобовое стекло, а потом в боковые. Кроме маршрутки сначала на проезжей части никаких машин не было, а потом, уже когда автобус почти завернул я увидела, что со встречного направления несется на большой скорости машина. Через несколько секунд она врезалась в наш автобус, в третью дверь, — пояснила еще один свидетель, женщина-пассажир, которая во время аварии ехала в рейсовом автобусе.

Увидев, что в легковушке есть пострадавшие, женщина позвонила в скорую.





— Скорая приехала очень быстро, может минут через пять. Сказали нам никого не трогать в искореженной машине. А потом приехало МЧС и начали вынимать пострадавших, которые были заблокированы в машине.

ДТП произошло также на глазах у водителя троллейбуса № 53, который во время аварии выезжал со своей диспетчерской станции на линию и стоял на красный сигнал светофора.

— Ждал пока загорится красный свет и смотрел, как автобус заворачивает на свою диспетчерскую. Вдруг из-под моста МКАД на огромной скорости вылетела машина. Заметил только, что она темная и в оклейке такси. Легковушка не притормаживая, со всего хода врезалась в автобус, да так, что у автобуса аж гармошку приподняло, а потом опустило. Такси от такого удара развернуло почти на 90 градусов, — рассказал мужчина.

Слушания дела продолжатся 22 марта.