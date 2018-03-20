В Бресте снимают эпизод фильма, в котором японский дипломат вёз через границу в чемоданах двух женщин

К 100-летию погранвойск Госпогранкомитет готовит несколько фильмов. Почти неделю в Бресте и Брестском районе идут съемки различных эпизодов. Сегодня, 21 марта 2018 года снимали в Брестском музее железнодорожной техники эпизод 1935 года о попытке провоза японским дипломатом двух советских женщин в багаже.



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Роль дипломата была предложена известному в Бресте профессору из Японии , который работает в Брестском техническом университете.







ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА:



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27 декабря 1935 года на КПП «Негорелое» (советско-польская граница) из Москвы по телефону пришло очень странное указание. Сотрудник НКВД Петр Босых обмозговывал его уже битый час. Москва предполагала, что через границу в этот день поедет японский дипломат, который попытается вывезти двух советских женщин в багаже.

Сутки назад эти дамы зашли в японское посольство и не выходили оттуда. Зато вышел атташе Коона Кацуми с двумя огромными чемоданами и затем сел на поезд Москва–Берлин. Москва приказывала вывоз не допустить. Однако, если пограничники вскроют дипломатический багаж, а там никого не окажется, гражданин Босых получит 50 лет. Если женщин все-таки вывезут— тоже.



Когда господин Кацуми действительно приехал на станцию Негорелое (с двумя чемоданами, будь он неладен!), Петр приказал остановить его поезд якобы для ремонта. В процессе перемещения японца в другой состав носильщики должны были обращаться с багажом атташе как можно небрежнее.

Чемоданы бросали, били об острый угол платформы— оттуда ни звука. В конце концов один из носильщиков засунул руку в дыру, которую прорвали во время переноса, и почувствовал человеческое дыхание. Женщины, одна из которых была любовницей японца, а другая — ее матерью (куда же без тещи!), были триумфально извлечены и отправлены по этапу за попытку нелегального пересечения границы и шпионаж.