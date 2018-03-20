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В Бресте после вмешательства прокуратуры снесут аварийные строения

21.03.2018 20:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Прокуратура Бреста приняла меры по ограничению доступа на аварийно опасные постройки, сообщили БЕЛТА в областной прокуратуре.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54193.php

В Бресте после вмешательства прокуратуры снесут аварийные строения

фото - иллюстрация

В конце января текущего года на территорию городского ремонтно-строительного треста по ул. Нефтяная проникли подростки. Во время игры 12-летний мальчик получил открытую черепно-мозговую травму. В ходе прокурорской проверки установлено, что расположенные там капитальные строения находятся в аварийном состоянии. В частности, разломаны крыши, другие деревянные элементы, в стенах имеются вертикальные трещины, дверные и оконные проемы ничем не защищены. При этом доступ на территорию объекта не был ограничен. Он не охранялся и не имел надежного ограждения. Заброшенные строения привлекали внимание не только детей, но и лиц, ведущих асоциальный образ жизни.

По требованию прокуратуры горисполком принял меры по обеспечению безопасности и ограничению доступа посторонних лиц на территорию "Брестгорремстройтреста". Собственник оградил данный участок. Кроме того, во втором квартале аварийно опасные строения будут снесены.

 
Теги: Брест
 
 
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Прокуратура Бреста приняла меры по ограничению доступа на аварийно опасные постройки, сообщили БЕЛТА в областной прокуратуре. фото - иллюстрация В конце января...
 
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