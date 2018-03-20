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Правоохранители установили лжеминера автомобиля в Бресте
21.03.2018 20:46 — Разное | Виртуальный Брест
В Бресте сотрудники правоохранительных органов установили личность
Инцидент произошел сегодня ближе к полудню в центральной части города. Неизвестный прикрепил к автомобилю "Мерседес" предмет, похожий на взрывное устройство. Об этом владелец машины сообщил в милицию. Движение на улице было перекрыто. Прибывшая на место саперно-пиротехническая группа определила, что на иномарке находится муляж взрывного устройства.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили личность хулигана. Им оказался брестчанин 1984 года рождения. Мужчина задержан и доставлен в Ленинский РОВД Бреста.
Сотрудники милиции выясняют обстоятельства происшествия, устанавливают мотивы поступка горожанина.
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В Бресте сотрудники правоохранительных органов установили личность лжеминера легкового автомобиля, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома...
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