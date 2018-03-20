ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Правоохранители установили лжеминера автомобиля в Бресте

21.03.2018 20:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В Бресте сотрудники правоохранительных органов установили личность лжеминера легкового автомобиля, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54192.php

Правоохранители установили лжеминера автомобиля в Бресте

Инцидент произошел сегодня ближе к полудню в центральной части города. Неизвестный прикрепил к автомобилю "Мерседес" предмет, похожий на взрывное устройство. Об этом владелец машины сообщил в милицию. Движение на улице было перекрыто. Прибывшая на место саперно-пиротехническая группа определила, что на иномарке находится муляж взрывного устройства.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили личность хулигана. Им оказался брестчанин 1984 года рождения. Мужчина задержан и доставлен в Ленинский РОВД Бреста.

Сотрудники милиции выясняют обстоятельства происшествия, устанавливают мотивы поступка горожанина.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бресте сотрудники правоохранительных органов установили личность лжеминера легкового автомобиля, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома...
 
Новости дня
Новости разные
 
Суд ужесточил наказание водителю, который насмерть сбил 8-летнюю девочку в Червенском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.03.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Новости Пинска и Пинского района, медиахолдинг Варяг
21.03.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Пинска и Пинского района, медиахолдинг Варяг
Зара (Бешенковичи)
Браславская звезда
Верхнедвинск новости. Районная газета Двинская правда
Новости Докшицы
Новости Дубровно. Днепровская правда.
Лепель новости. Районная газета Лепельский край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика