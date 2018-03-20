Суд ужесточил наказание водителю, который насмерть сбил 8-летнюю девочку в Червенском районе

Минский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело о ДТП со смертью ребенка и ужесточил наказание виновнику аварии. Об этом сообщила помощник председателя суда Юлия Корзун.





20 марта Минский областной суд изменил приговор суда Червенского района. Водитель Toyota, насмерть сбивший на трассе М4 8-летнюю девочку, получил 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 5 лет. Также суд увеличил размер компенсации морального вреда в пользу потерпевших.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, смертельный наезд произошел 18 августа, в 20.45. 30-летний водитель внедорожника Toyota ехал по трассе М4 Минск — Могилев и на 57-м километре дороги совершил наезд на 8-летнюю девочку, которая со старшей сестрой переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок от полученных травм умер на месте происшествия.



Фото: ГАИ Минской области

В январе 2018 года суд Червенского района Минской области признал водителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 5 лет и с взысканием компенсации морального вреда в пользу потерпевших.