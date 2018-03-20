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Суд ужесточил наказание водителю, который насмерть сбил 8-летнюю девочку в Червенском районе
Минский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело о ДТП со смертью ребенка и ужесточил наказание виновнику аварии. Об этом сообщила помощник председателя суда Юлия Корзун.
20 марта Минский областной суд изменил приговор суда Червенского района. Водитель Toyota, насмерть сбивший на трассе М4 8-летнюю девочку, получил 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 5 лет. Также суд увеличил размер компенсации морального вреда в пользу потерпевших.
Приговор вступил в законную силу.
Напомним,
В январе 2018 года суд Червенского района Минской области
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Водитель Toyota, насмерть сбивший ребенка, получил 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. Напомним, ранее он был...
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