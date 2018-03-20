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Британский парламентарий: Путин использует ЧМ-2018, как Гитлер - Олимпиаду-1936

21.03.2018 20:42 — Разное | Tut.by  
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В британском парламенте обсуждают возможность бойкота ЧМ-2018, который пройдет в России.

Депутат от Лейбористской партии Иэн Остин заявил, что сборная Англии должна бойкотировать турнир и сравнил президента России Владимира Путина с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

— Путин собирается использовать ЧМ-2018 как Гитлер использовал Олимпиаду-1936. Я не думаю, что сборной Англии стоит участвовать в этом. Я не думаю, что нам стоит поддерживать Путина, использующего этот турнир как пиар-мероприятие, чтобы замаскировать грубые нарушения прав человека, за которые он несет ответственность, — заявил Остин.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон согласился с Остином.

— Думаю, ваша характеристика того, что будет в Москве, на чемпионате мира, во всех городах — определенно верное сравнение с 1936 годом. Честно говоря, думаю, участвовать в восхвалении Путина через спортивное мероприятие — это мерзкая перспектива, — приводит The Guardian слова Бориса Джонсона.

 
 
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В британском парламенте обсуждают возможность бойкота ЧМ-2018, который пройдет в России.
 
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