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Фарм-клуб минского "Динамо" одержал вторую победу в полуфинальной серии Кубка президента

21.03.2018 21:39 — Разное | Tut.by  
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Хоккеисты «Динамо-Молодечно» до минимума сократили отставание в полуфинальной серии с гродненским «Неманом» в плей-офф экстралиги чемпионата Беларуси.


Фото: hcdinamo.by/molodechno

21 марта фарм-клуб минского «Динамо» выиграл в овертайме у победителя регулярного чемпионата в гостях.

«Неман-Гродно» — «Динамо-Молодечно» — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1).

21 марта. Гродно. Ледовый дворец.

«Динамо-Молодечно»: Карнаухов; Ерохо — Боголейша (А), Гаврус (А) — Белевич — Журня; Рак — Вусик, Воронов — Д. Буйницкий — Карабань; Летов — Знахаренко, Печур (К) — Мохорев — Амброжейчик; Логунов — Грецкий — Линник.

«Неман»: Трус; Коршунов (К) — Марченко, С. Малявко — Богдановский (А) — А. Малявко; Дерлюк — Метлюк (А), Стефанович — Жидких — Варивончик; Хоромандо — Крыскин, Кислый — Ремезов — Левша; Орлов — Е. Степанов — Гринь; Молотков.

Шайбы: 0:1 — Логунов (Грецкий, Линник, 35.19), 1:1 — Стефанович (Коршунов, 48.15), 1:2 — Гаврус (62.44).

Броски: 27−39 (7−11, 11−19, 9−8, 0−1).

Молодечненцам явно не хотелось завершать сезон, и они оказывали ожесточенное сопротивление чемпионам. А ближе к концу второго периода динамовцы и вовсе открыли счет — это удалось форварду четвертого звена Артему Логунову, для которого этот гол стал первым в нынешнем сезоне.

Но в середине третьего периода «Неман» все же восстановил равновесие — гости не усмотрели за Михаилом Стефановичем, который убежал к воротам Михаила Карнаухова и хладнокровно с ним разобрался — 1:1.

Овертайм молодечненцы начали в большинстве, но реализовать численный перевес не смогли. Зато уже после того, как составы подравнялись, поразить цель удалось Артуру Гаврусу, который принес динамовцам вторую победу в серии и возродил интригу в борьбе за выход в финал.

Ход серии: «Неман-Гродно» — «Динамо-Молодечно» — 3:2 (3:2 2ОТ, 5:0, 3:4, 4:1, 1:2 ОТ).

Теперь команды переезжают в Молодечно. Следующие матчи серии «Немана» (1-е место в регулярном сезоне) и «Динамо-Молодечно» (5-е) запланированы на 23 марта (в Молодечно) и, если потребуется, на 25 марта (в Гродно).

В другой полуфинальной серии Кубка президента минская «Юность» (2-е место в регулярном сезоне) сражается с солигорским «Шахером» (3-е).

Ход серии: «Юность-Минск» — «Шахтер-Солигорск» — 3:1 (4:3, 4:3, 3:2, 2:4).

Следующие поединки противостояния намечены на 22 марта (в Минске) и, если потребуется, 24 марта (в Солигорске) и 26 марта (в Минске). «Юность» в регулярном сезоне заняла 2-е место, «Шахтер» — 3-е.

Противостояния в плей-офф Кубка президента проходят до 4 побед одной из команд.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Хоккеисты "Динамо-Молодечно" до минимума сократили отставание в полуфинальной серии с гродненским "Неманом" в плей-офф экстралиги чемпионата Беларуси.
 
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