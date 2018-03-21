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Белорусские гандболистки одержали первую победу в квалификации ЧЕ-2018

21.03.2018 23:17 — Разное | Tut.by  
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Женская сборная Беларуси по гандболу возобновила отборочный цикл чемпионата Европы — 2018. 21 марта в Приштине белоруски обыграли команду Косова.


Фото с сайта handball.by

Косово — Беларусь — 22:31 (8:16).

Мячи в команде Беларуси забрасывали Анастасия Мазго (5), Наталья Василевская (5), Наталья Костина (5), Валентина Нестерук (4), Алеся Мигдалева (4), Ирина Дронова (3), Лилия Артюхович (3), Ирина Тризно (1), Виктория Шамановская (1).

В команде Косова 17 из 22 мячей на счету всего двух гандболисток — Леоноры Демай (9) и Мирелы Джикокай (8). Еще 2 гола в активе Пашке Марку (2), по 1 мячу забросили Фиторе Алиу, Шкурта Мехмети и Альбина Ругова.

Белоруски ошеломили соперниц мощным стартом. Хозяйки сумели распечатать белорусские ворота лишь на 16-й минуте, пропустив к тому моменту 8 безответных голов.

Впрочем, после этого гандболистки Косова отличились еще дважды кряду, выдав отрезок 3:0, однако этот рывок хозяек не стал переломным — контроль над игрой по-прежнему оставался за белорусками. Но всплески в действиях менее рейтинговых соперниц порой озадачивали нашу команду, которой явно не хватало концентрации на протяжении всей встречи.

Тем не менее сборной Беларуси удалось добиться первой победы в отборочном турнире к чемпионату Европы — 2018. Начали же белоруски квалификацию с двух поражений, осенью 2017-го проиграв в гостях Голландии — 21:33 и дома Венгрии — 18:25.

Ближайший поединок сборная Беларуси снова проведет с командой из Косова — на сей раз 25 марта в Минске во Дворце спорта «Уручье» (начало в 15.00).

Затем белоруски сыграют 31 мая дома с Голландией, а завершат квалификацию ЧЕ-2018 выездной встречей в Венгрии 2 июня.

Путевки в финальную стадию чемпионата Европы завоюют по две лучшие команды каждой из 7 отборочных групп, а также лучшая из сборных, которые финишируют на третьих местах. Сборная Франции на правах хозяйки автоматически получила пропуск на чемпионат Европы.

GROUP 7  
1.Netherlands44033:7300221.Hungary43230:6200223.Belarus2-1080:7020134.Kosovo0-62108:463003
 
 
Теги: Минск
 
 
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Женская сборная Беларуси по гандболу возобновила отборочный цикл чемпионата Европы - 2018. 21 марта в Приштине белоруски обыграли команду Косова.
 
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