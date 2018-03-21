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Очень легкий тест. Угадайте известные советские фильмы по картинке в стиле аниме
Российский художник Дмитрий Грозов рисует культовые кадры из советских (и не только) фильмов так, будто это кадры из аниме,
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AFISHA.TUT.BY предлагает пройти тест и с помощью изображений и цитат угадать, о каком советском фильме идет речь. Поехали!
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