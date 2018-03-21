ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Очень легкий тест. Угадайте известные советские фильмы по картинке в стиле аниме

21.03.2018 22:35 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Российский художник Дмитрий Грозов рисует культовые кадры из советских (и не только) фильмов так, будто это кадры из аниме, пишет TJ. AFISHA.TUT.BY предлагает рассмотреть эти изображения, изучить цитаты к ним и вспомнить, о каком именно советском фильме идет речь. Поехали!

 

Читайте также
Как изменились звезды любимых новогодних фильмов: от «Ивана Васильевича» до «Один дома»
«Белое солнце пустыни» и другие советские фильмы — смотри онлайн тут!

***

Напомним, 17 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш. Вы можете выиграть билеты на концерт Сергея Лазарева в Минске. Мероприятие состоится на сцене «Минск-Арены» 10 апреля. Розыгрыш продлится до 23 марта.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
AFISHA.TUT.BY предлагает пройти тест и с помощью изображений и цитат угадать, о каком советском фильме идет речь. Поехали!
 
Новости дня
Новости разные
 
"Такого общественного обсуждения еще не было": жителям Степянки презентовали будущие изменения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.03.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Пинска и Пинского района, медиахолдинг Варяг
Зара (Бешенковичи)
Браславская звезда
Верхнедвинск новости. Районная газета Двинская правда
Новости Докшицы
Новости Дубровно. Днепровская правда.
Лепель новости. Районная газета Лепельский край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика