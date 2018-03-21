Видеофакт: телефон взорвался возле лица владельца в Китае

В провинции Ганьсу (КНР) при попытке заменить батарею в мобильном телефоне устройство взорвалось прямо возле лица его владельца.

Видеозапись, сделанная камерой наблюдения в магазине, в котором произошел инцидент, запечатлела, как мужчина меняет аккумулятор мобильника. В последствии владелец торговой точки рассказал, что дабы вскрыть телефон, мужчина воспользовался специальными щипцами, которые одолжил у сотрудников магазина.

При замене аккумулятор внезапно взорвался всего в каких-то сантиметрах от лица мужчины, что вызвало переполох среди других посетителей торговой точки, которые спешно разбежались.