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Видеофакт: телефон взорвался возле лица владельца в Китае

21.03.2018 — Разное | Новости Пинска и Пинского района, медиахолдинг Варяг  
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В провинции Ганьсу (КНР) при попытке заменить батарею в мобильном телефоне устройство взорвалось прямо возле лица его владельца.

Видеозапись, сделанная камерой наблюдения в магазине, в котором произошел инцидент, запечатлела, как мужчина меняет аккумулятор мобильника. В последствии владелец торговой точки рассказал, что дабы вскрыть телефон, мужчина воспользовался специальными щипцами, которые одолжил у сотрудников магазина.

При замене аккумулятор внезапно взорвался всего в каких-то сантиметрах от лица мужчины, что вызвало переполох среди других посетителей торговой точки, которые спешно разбежались.

 
 
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В провинции Ганьсу (КНР) при попытке заменить батарею в мобильном телефоне устройство взорвалось прямо возле лица его владельца. Видеозапись, сделанная камерой...
 
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