Невероятное предложение НЕ «только для своих»!





Банк «Решение» стремится стать ближе к вам, сделать свои услуги ещё более качественными и доступными! Именно поэтому объявляется о старте акции: только до 30 апреля вы можете приобрести платежные карточки в белорусских рублях (BYN) Банка «Решение»:

- MasterCard World «Велокарта»

- MasterCard World «Будь здоров»

- Белкарт-Maestro «Дудутки»

Всего лишь за 1 белорусский рубль!

Эти карточки наполнены не только бонусами и скидками системы MasterCard, но также способны удовлетворить реальные жизненные потребности: скидки и кэшбэк в аптеках и больницах, в спортивных магазинах и стоматологиях, при оплате за ЖКУ и в музее.. список приятных бонусов можно продолжать еще долго, особенно с учетом того, что он постоянно расширяется!

Акция проходит не только для клиентов банка: любой, кто скачает Мобильный банк Банка «Решение» может заказать любую из трех карточек всего лишь за 1 рубль!

Если вы - клиент банка:

-Скачайте Мобильный банк в GooglePlay или AppStore

-Перейдите в раздел «Карточки» - нажмите «+» - выберите «к новому счету» - подтвердите свои данные – укажите валюту «BYN» - выберите интересующую карточку – выберите офис, где будете ее забирать – введите свой платежный пароль – ожидайте свою карточку!

Если вы – клиент другого банка:

- Зарегистрируйтесь в МСИ

-Скачайте Мобильный банк в GooglePlay или AppStore

-Перейдите в раздел «Карточки» - нажмите «+» - выберите «к новому счету» - подтвердите свои данные – укажите валюту «BYN» - выберите интересующую карточку – выберите офис, где будете ее забирать – введите свой платежный пароль – ожидайте свою карточку!