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Невероятное предложение НЕ «только для своих»!
22.03.2018 00:00 — Разное | Ежедневник
Банк «Решение» стремится стать ближе к вам, сделать свои услуги ещё более качественными и доступными! Именно поэтому объявляется о старте акции: только до 30 апреля вы можете приобрести платежные карточки в белорусских рублях (BYN) Банка «Решение»:
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Всего лишь за 1 белорусский рубль!
Эти карточки наполнены не только бонусами и скидками системы MasterCard, но также способны удовлетворить реальные жизненные потребности: скидки и кэшбэк в аптеках и больницах, в спортивных магазинах и стоматологиях, при оплате за ЖКУ и в музее.. список приятных бонусов можно продолжать еще долго, особенно с учетом того, что он постоянно расширяется!
Акция проходит не только для клиентов банка: любой, кто скачает
Если вы - клиент банка:
-Скачайте Мобильный банк в
-Перейдите в раздел «Карточки» - нажмите «+» - выберите «к новому счету» - подтвердите свои данные – укажите валюту «BYN» - выберите интересующую карточку – выберите офис, где будете ее забирать – введите свой платежный пароль – ожидайте свою карточку!
Если вы – клиент другого банка:
- Зарегистрируйтесь в
-Скачайте Мобильный банк в
-Перейдите в раздел «Карточки» - нажмите «+» - выберите «к новому счету» - подтвердите свои данные – укажите валюту «BYN» - выберите интересующую карточку – выберите офис, где будете ее забирать – введите свой платежный пароль – ожидайте свою карточку!
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Банк «Решение» стремится стать ближе к вам, сделать свои услуги ещё более качественными и доступными! Именно поэтому объявляется о старте акции: только до 30 апреля...
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