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Акробаты СДЮШОР №3 завоевали две медали турнира «Киндер-сюрприз»

22.03.2018 01:04 — Разное | Intex-Press Online (Барановичи)  
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Акробаты СДЮШОР №3 завоевали две медали турнира «Киндер-сюрприз»

Акробаты СДЮШОР №3 завоевали две медали турнира «Киндер-сюрприз»

16 марта в Могилеве завершился ХIII международный турнир по спортивной акробатике «Киндер-сюрприз». Юные спортсмены СДЮШОР №3 сумели покорить пьедестал этих соревнований.

В борьбе за медали участвовала 21 команда (более 200 спортсменов) из Беларуси, Молдовы,  России, Украины. Среди участников победители и призеры внутренних и континентальных первенств и чемпионатов. 

Барановичскую акробатику медальными успехами поддержали Софья Березина и Евгений Лукьянчик — I место в состязаниях смешанных пар (тренер — Анастасия Чувак) и Алексей Малиновский, Максим Данисевич, Матвей Филончик, Денис Евтух — II место среди юношеских квартетов (тренеры — Вадим Краев и Михаил Савик). Хореограф наших спортсменов — Наталья Шалик.   

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Теги: Могилев
 
 
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16 марта в Могилеве завершился ХIII международный турнир по спортивной акробатике «Киндер-сюрприз». Юные спортсмены СДЮШОР №3 сумели покорить пьедестал этих...
 
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