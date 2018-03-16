Акробаты СДЮШОР №3 завоевали две медали турнира «Киндер-сюрприз»

В борьбе за медали участвовала 21 команда (более 200 спортсменов) из Беларуси, Молдовы, России, Украины. Среди участников победители и призеры внутренних и континентальных первенств и чемпионатов.

Барановичскую акробатику медальными успехами поддержали Софья Березина и Евгений Лукьянчик — I место в состязаниях смешанных пар (тренер — Анастасия Чувак) и Алексей Малиновский, Максим Данисевич, Матвей Филончик, Денис Евтух — II место среди юношеских квартетов (тренеры — Вадим Краев и Михаил Савик). Хореограф наших спортсменов — Наталья Шалик.

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