"Даже если придется платить по полному тарифу, я не почувствую". Белорусы - о потяжелевших жировках

Минчанин Евгений Захаренко зарабатывает 1800 рублей в месяц, на коммуналку у него сейчас уходит около 4% дохода, а летом — и того меньше. «Для меня это совсем не напряжно, я этих расходов не замечаю», — говорит молодой человек. У пенсионерки Оксаны Леонидовны коммуналка и прочие платежи «съедают» треть пенсии. «Но никуда не денешься, придется платить», — констатирует женщина. FINANCЕ.TUT.BY расспросил белорусов, во сколько им обходятся коммунальные блага и готовы ли они оплачивать их по стопроцентным тарифам.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В начале января Александр Лукашенко подписал указ о плановом повышении коммуналки, которым установили предельно допустимые тарифы. Установленный с 1 января тариф на услуги ЖКХ позволяет к середине нынешнего года достигнуть 100%-й оплаты основных услуг, кроме тепловой энергии, заявил ранее заместитель премьер-министра Анатолий Калинин.

Многодетная семья: «Экономить на свете и воде пока не получается»

У минчанина Юрия Криштопа многодетная семья. Они с женой и тремя детьми живут в двухкомнатной квартире в Серебрянке. Несмотря на некоторые льготы, семья ежемесячно выделяет порядочную сумму на оплату коммунальных услуг.

— За февраль без учета электричества нам насчитали 74 рубля, — рассказывает отец многодетного семейства. — В январе сумма была меньше — 68 рублей. Конечно, такое подорожание не слишком ощутимо, потому что коммуналка у нас и так большая. У меня мама почти столько же платит за четырехкомнатную квартиру, сколько я за двухкомнатную площадью 50 квадратных метров.

Юрий говорит, что к сумме в жировке добавляется оплата в среднем за 300 киловатт электроэнергии.

— У нас нет лимитов на электричество и воду, потому что мы — многодетная семья, — поясняет мужчина. — У нас расчет ведется по одному тарифу, поэтому за перерасход мы не доплачиваем.

Самая дорогая строка в жировке у Юрия — это отопление. Плата за него составляет третью часть от всей суммы.

— За прошлый месяц нам начислили за отопление 26 рублей. Еще вес жировке добавляют услуги, которые начисляются на каждого прописанного жильца в квартире, ведь людей у нас много. Еще и отец прописан, — говорит Юрий. — Хотя некоторые услуги двум младшим детям обходятся пока бесплатно, так как им еще нет 7-ми лет. Они освобождены от платы за техобслуживание лифта, санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома и электроэнергию на работу лифтов. А у меня сыну еще и шести лет нет, а младшей дочке три.



Февральская жировка за квартиру Юрия

Вместе с платой за электричество и интернет семья каждый месяц платит за услуги около 100 рублей.

— На интернет у нас социальный тариф, стоит 10 рублей, — рассказывает Юрий. — Коммуналка плюс все дополнительные платежи составляют примерно 15-ую часть от суммы общего дохода нашей семьи.

Мужчина говорит, что экономить на свете и воде у них пока не получается.

— Пока дети маленькие, это нереально, — уверен Юрий. — Воду никто не бережет, пользуется столько, сколько можно. Свет у нас больше горит, чем не горит, поэтому электричества расходуем много. Дети маленькие, где-то когда-то включенным оставлять приходится.

«Если придется платить за все по полным тарифам, на моем бюджете это сильно не отразится«

Для некоторых расходы на коммуналку не ощутимы. К примеру, Евгений Захаренко, который снимает двухкомнатную квартиру в Минске в районе станции метро Молодежная, говорит, что его траты на ЖКУ даже в феврале, когда были морозы, составляют около 4% от суммы его дохода.

— За январь я заплатил за коммуналку 44 рубля, а за февраль — 39. Даже в самые морозные месяцы, когда активно топят, больше у меня не получается. А летом выходит где-то 22−25 рублей, — рассказывает Евгений. — Это без учета газа, электричества и телефона. Думаю, даже если придется платить за все по полным тарифам, на моем бюджете это сильно не отразится. Может, немножко почувствую, но подорожание будет далеко не критичным.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Парень говорит, что в его квартире прописано 5 человек — многодетная семья.

— За газ плачу немного. Учитывая, что я живу один, расходую всего куб газа в месяц — это 31 копейка. Когда я только заселился в эту квартиру, у меня не было счетчика газа. Старыми деньгами приходилось платить 180 тысяч в месяц, — вспоминает Евгений. — Электричества наматывает около 120 киловатт — это и холодильник, и компьютер, и мультиварка, и электрочайник, и стиральная машина, и лампочки в комнатах. Плачу за это примерно 15 рублей. За городской телефон начисляют 2 рубля 81 копейку, хотя я им не пользуюсь.

Зарабатывает молодой человек в среднем 1800 рублей в месяц.

— На коммуналку уходит зимой где-то 4% от этой суммы. Летом — меньше 3%. Для меня это совсем не напряжно, — говорит Евгений. — Я этих расходов не замечаю. Дополнительно оплачиваю интернет, у меня корпоративный. 18 рублей списывается прямо из зарплаты. И это только половина его стоимости.

Ни на чем экономить специально парню не приходится, потому что он и так «немного потребляет воды, газа и электричества».

— В месяц я выливаю где-то 2 куба горячей воды и 2 — холодной. Это при том, что когда принимаю ванну, я не перекрываю воду и не закрываю слив, она просто льется, пока не вылезу, — рассказывает молодой человек. — Электричество экономить тоже нет нужды. Единственное, что я сделал — вкрутил светодиодную лампочку в лампу, которой чаще всего пользуюсь. Но не для экономии, просто свет мне от нее больше нравится.



Февральская жировка Евгения

Арендующие «пустующую» квартиру: «Если коммуналку сильно поднимут, возможно, придется сменить жилье»

Больше всего выкладывать денег за жилищно-коммунальные услуги приходится тем, кто живет в квартирах, где никто не прописан. Татьяна с подругой сняла такую двушку в центре Минска.

— Нас хозяйка сразу предупредила, что в квартире никто не прописан и коммунальные платежи будут большие, особенно в отопительный сезон, — рассказывает Татьяна. — Но так как по расположению, комплектации и стоимости аренды нас все устраивало, то мы решили снять. Аренда стоит на двоих 300 долларов.

По словам девушки, коммуналка оказалась действительно большой.

— За февраль пришла жировка на 133 рубля. Говорили, что, вроде как понизили плату за отопление, но в этом месяце все равно сумма вышла больше, чем в январе, — почти 100 рублей, — отмечает Татьяна. — Летом мы платили по жировке в районе 60 рублей. Это без воды, электричества и газа.

Татьяна говорит, что за газ и вода у них выходят небольшие суммы суммы — до рубля. Хотя девушки и стиральной машиной пользуются.

— За электричество на двоих платим 30−40 рублей в месяц, — подсчитывает Татьяна. — Коммуналку мы тоже делим на двоих. Поэтому она составляет где-то 10% от моего дохода. Стараемся хоть немного экономить. К примеру, на воде — стираем вещи вместе, чтобы была полная загрузка машинки. Электричество тоже зря не тратим, собираемся лампочки заменить на энергосберегающие.

Девушка рассказывает, что приборов, которые тянут электроэнергию, у них достаточно.

— Холодильник, стиралка, два ноутбука, фены, свет. Но зато у нас на кухне нет никакой супер техники, типа блендера, мультиварки. Слышала, что последняя очень много электричества потребляет, — подмечает Татьяна. — Если коммуналка у нас намного возрастет, возможно это станет каким-то принципиальным фактором для выбора другого жилья.

Молодая семья: «На коммуналку не жалуемся, нельзя сказать, что она нас стесняет»

Анастасия Шаврова — молодая мама. Ее семья из трех человек живет в двухкомнатной квартире в одной из минских девятиэтажек. В последние месяцы квартплата у них значительно выросла, потому что в доме проходил капремонт и ремонт подъезда. Теперь они за это рассчитываются.

— За проведенные в доме работы в этом месяце мы заплатили что-то около 35 рублей, — рассказывает Анастасия. — Если не учитывать это, то коммуналка у нас за последнее время подорожала на рублей 10, больше точно не выросла. За февраль пришла жировка в общей сложности на 78 рублей.

Девушка рассказывает, что на коммуналку у них уходит меньше 10% семейного бюджета.

— Мы не жалуемся, нельзя сказать, что эта сумма нас как-то стесняет. Только сейчас она ощутимая, потому что был ремонт. Это весомая строка в жировке. Сразу почувствовалось, когда к счету прибавилось лишних 35 рублей. А так нормально. Обычно у нас коммуналка в районе 45−50 рублей.

Квартира Анастасии расположена на втором этаже дома, поэтому лифтом семья не пользуется, соответственно плату за эту услугу и все, что с ней связано не начисляется.

— Сверху мы еще платим за электричество. Около 20 рублей в прошлом месяце вышло. Превышений по норме потребления у нас нет. Еще одна статья расходов — газ, но он дешевый. Я стараюсь все готовить на газу. За него мы никогда больше 5 рублей не платили. А в среднем 3 рубля, — говорит молодая мама. — Понятно, что с маленьким ребенком сильно не поэкономишь — постоянно нужны вода и свет. Но мы стараемся лишнее не расходовать. Если свет не нужен, то выключаем.

Сильно ли усугубится материальное положение молодой семьи, когда коммунальные услуги нужно будет оплачивать по полным тарифам, девушка не берется загадывать.

— Если сумма вырастет на 10% в сравнении с нынешней — это терпимо. Но если в два раза, конечно будет ощутимо. Это сложно не заметить, — говорит Анастасия.

Пенсионерка: «Коммунальные платежи — третья часть от моей пенсии»

Тяжелее всего рассчитываться за коммунальные услуги пенсионерам. Особенно тем, кто живет один. У Оксаны Леонидовны из Минска коммуналка, электричество и интернет съедают почти треть пенсии.

— Пенсия у меня 337 рублей, — рассказывает женщина. — За февраль за квартиру пришел счет в 51 рубль. Заметила, что коммуналка немного подорожала — суммы за январь и февраль отличались, хоть и не сильно.

Оксана Леонидовна говорит, что, как и у всех, самая дорогая строка у нее в квитанции — отопление.

— В феврале у меня нагорело 150 киловатт, за это заплатила около 15 рублей, — рассказывает пенсионерка. — Еще плюс к этим расходам добавляется городской телефон, телевидение и интернет. У меня на эти услуги общий пакет, стоит он 23 рубля в месяц.

Если случится подорожание коммуналки и придется возмещать за все услуги 100% их стоимости, это очень сильно отразится на жизни пенсионеров, считает женщина.

— Но никуда не денешься, придется платить, — говорит Оксана Леонидовна. — Но помимо коммуналки еще же и какие-то лекарства нужны. Уже такой возраст, что нужно пропивать курс и от сосудов, и другие. И на проезд деньги нужны, и сходить куда-то хочется. Плюс у меня мама старенькая, инвалид, какие-то расходы на нее еще. Хорошо, что дочке помогать не надо, это она меня поддерживает.

Как одиноко проживающему и неработающему пенсионеру Оксане Леонидовне дают льготу на оплату коммунальных услуг.

— Но там пару рублей, сумма совсем незначительная, — говорит пенсионерка. — Эти копейки теряются на фоне остальной суммы.

Жители райцентра: «Сумма, которую мы отдаем, и так довольно велика»

В райцентрах зарплаты значительно ниже, чем в столице, зато коммуналка не отстает. Татьяна с мужем за трехкомнатную квартиру в городе Любань (райцентр на окраине Минской области — прим.ред.) в марте заплатили 62 рубля.

— У нас прописано четыре человека, но живем только мы вдвоем. Дети уже взрослые, переехали в Минск, — рассказывает женщина. — Дом у нас трехэтажный, лифтов, домофонов нет. В жировку входит и вода. В феврале мы израсходовали 2 куба холодной воды и 3 — горячей.

Дополнительно семья оплачивает газ, электричество, телефон и интернет.

— За 6 кубов природного газа мы отдали 1 рубль 97 копеек. За домашний телефон — 2 рубля 81 копейку. Электричества за месяц нагорело 102 киловатта, заплатили 14 рублей 62 копейки, — перечисляет Татьяна. — Интернет стоит 20 рублей.

Семья очень экономно расходует коммунальные блага.

— Во-первых, нас с мужем почти никогда не бывает дома, водой никто не пользуется. Во-вторых, вечером мы сидим в потемках, свет практически не включаем, он нам не нужен. Вот у моей коллеги — она тоже вдвоем с мужем живет в трехкомнатной квартире, уходит по 14−17 кубов воды. Она говорит, что, когда она дома, у нее в каждой комнате работает телевизор и горит свет. Но у них на электричество тарифы ниже, потому что стоит электроплита.

Женщина признается, что сумма, которую они отдают за коммунальные услуги, уже довольно велика для их с мужем семейного бюджета.

— Муж зарабатывает около 700 рублей и я — 400. Значит все платежи у нас тянут где-то 10 часть доходов, — считает Татьяна. — Еще мы помогаем сыну и платим два кредита.

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