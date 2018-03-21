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Директор гродненской фирмы получил срок: не рассчитывался с кредиторами и не платил зарплату своим
Директор предприятия «СКМ-Строй», которое занималось оптовой торговлей, приговорен к одному году ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа и внушительному штрафу за невыполнение своих обязательств перед кредиторами и работниками,
Осуществляя финансово-хозяйственную деятельность, директор предприятия, 36-летний гродненец, не рассчитывался по долгам своей фирмы. А когда деловые партнеры направляли ему претензионные письма и пытались выяснить, когда же предприятие рассчитается за кредиты, директор фирмы скрывался, менял юридические адреса и не отвечал на телефонные звонки.
Оказалось, что и своим сотрудникам директор фирмы не платил заработную плату, задерживал расчет при увольнении, компенсацию за неиспользованный трудовой отпуск. Пять человек подали на него в суд.
В судебном заседании директор фирмы вину признал полностью, как и тот факт, что ему было известно о вступивших в законную силу определениях о судебном приказе экономических судов Минской и Гродненской областей о взыскании с ООО «СКМ-Строй» кредиторской задолженности в пользу ряда организаций. Но деньги возвращать не спешил.
Что касается решений суда Лидского района о взыскании с предприятия в пользу отдельных работников задолженностей по зарплате, то и эти суммы директор не оспаривал. Несмотря на то, что в то время деньги на счетах предприятия были, зарплату сотрудникам он все равно не платил.
Часть кредитов директор предприятия все же погасил.
Суд оштрафовал мужчину на 150 базовых величин (3675 рублей). А также назначил ему ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на один год. Предприятие сейчас находится в стадии банкротства.
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Когда деловые партнеры направляли ему претензионные письма и пытались выяснить, когда же предприятие рассчитается за кредиты, директор фирмы скрывался, менял...
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