Директор гродненской фирмы получил срок: не рассчитывался с кредиторами и не платил зарплату своим

Директор предприятия «СКМ-Строй», которое занималось оптовой торговлей, приговорен к одному году ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа и внушительному штрафу за невыполнение своих обязательств перед кредиторами и работниками, сообщает УВД Гродненского облисполкома.





Осуществляя финансово-хозяйственную деятельность, директор предприятия, 36-летний гродненец, не рассчитывался по долгам своей фирмы. А когда деловые партнеры направляли ему претензионные письма и пытались выяснить, когда же предприятие рассчитается за кредиты, директор фирмы скрывался, менял юридические адреса и не отвечал на телефонные звонки.

В числе обманутых предприятий и организаций, заключивших договора поставок, купли-продажи в 2015 году с «СКМ-Строем», договор лизинг в 2014-м, оказались СООО «АСБ Фарбен-Бел» (задолженность — более 359 млн неденоминированных рублей), ООО «БитумПром» (более 163 млн неденоминированных рублей), «Волма-Маркетинг-Белгипс» (более 75 млн неденоминированных рублей), «ГолдДекор», ОДО «Грантсинтезлизинг» (78,5 млн неденоминированных рублей), ГЧУП «Оргкровля» (почти 20 млн неденоминированных рублей).

Оказалось, что и своим сотрудникам директор фирмы не платил заработную плату, задерживал расчет при увольнении, компенсацию за неиспользованный трудовой отпуск. Пять человек подали на него в суд.

В судебном заседании директор фирмы вину признал полностью, как и тот факт, что ему было известно о вступивших в законную силу определениях о судебном приказе экономических судов Минской и Гродненской областей о взыскании с ООО «СКМ-Строй» кредиторской задолженности в пользу ряда организаций. Но деньги возвращать не спешил.

Что касается решений суда Лидского района о взыскании с предприятия в пользу отдельных работников задолженностей по зарплате, то и эти суммы директор не оспаривал. Несмотря на то, что в то время деньги на счетах предприятия были, зарплату сотрудникам он все равно не платил.

Часть кредитов директор предприятия все же погасил.

Суд оштрафовал мужчину на 150 базовых величин (3675 рублей). А также назначил ему ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на один год. Предприятие сейчас находится в стадии банкротства.