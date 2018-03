Соболенко вышла во 2-й круг турнира в Майами, Серена Уильямс проиграла в стартовом матче

Белоруска Арина Соболенко (№ 60 рейтинга WTA) преодолела 1-й круг основной сетки турнира категории «Премьер» в американском Майами с призовым фондом 7 972 535 долларов.

В стартовом матче Арина Соболенко в двух сетах разобралась с американкой Мэдисон Бренгл (№ 77) — 6:1, 6:4. Поединок продолжался 61 минуту.

В следующем круге Арина Соболенко сыграет с 9-й ракеткой мира чешкой Петрой Квитовой.

Из других поединков 1-го круга отметим поражение легендарной 36-летней американки Серены Уильямс, недавно вернувшейся в теннис после рождения дочери. Она выбыла из турнира в Майами в стартовом раунде, уступив 22-й ракетке мира 20-летней японке Наоми Осаке — 3:6, 2:6.