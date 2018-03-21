|
Соболенко вышла во 2-й круг турнира в Майами, Серена Уильямс проиграла в стартовом матче
Белоруска Арина Соболенко (№ 60 рейтинга WTA) преодолела 1-й круг основной сетки турнира категории «Премьер» в американском Майами с призовым фондом 7 972 535 долларов.
В стартовом матче Арина Соболенко в двух сетах разобралась с американкой Мэдисон Бренгл (№ 77) — 6:1, 6:4. Поединок продолжался 61 минуту.
В следующем круге Арина Соболенко сыграет с 9-й ракеткой мира чешкой Петрой Квитовой.
Из других поединков 1-го круга отметим поражение легендарной 36-летней американки Серены Уильямс, недавно вернувшейся в теннис после рождения дочери. Она выбыла из турнира в Майами в стартовом раунде, уступив 22-й ракетке мира 20-летней японке Наоми Осаке — 3:6, 2:6.
Напомним, что на днях
Теперь Наоми Осака сразится с 4-й ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной.
Минувшей ночью успешно
Ранее
Белоруска Вера Лапко (№ 135) выбыла во 2-м круге квалификации, проиграв немецкой теннисистке Андреа Петкович (№ 111) — 6:7 (1:7), 2:6.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белоруска Арина Соболенко (№ 60 рейтинга WTA) преодолела 1-й круг основной сетки турнира категории "Премьер" в американском Майами с призовым фондом 7 972 535 долларов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)