Мармарис в ноябре

Мармарис — великолепный турецкий курорт, который считается самым «европейским». Если ранее здесь наиболее частыми туристами были британцы и голландцы, то в последние годы Мармарис все чаще, как место отдыха, стали выбирать представители стран постсоветского пространства. Основные достоинства этого курорта заключаются в ласковом климате, безмятежном море (поскольку Мармарис располагается на берегах закрытой от штормов уютной бухте). Здесь даже в самые жаркие летние месяцы комфортно и легко отдыхается.

У Мармариса особое расположение – там, где Средиземное море сливается с Эгейским. Вместе с тем, морское побережье изрезано живописными бухточками, а более половины холмистой местности занято благоуханными лесными массивами, что очень нравится истинным ценителям природных красот.

Конец календарной осени в Мармарисе можно назвать типичным межсезоньем. Курорт расположен на север от турецкой Ривьеры, сообразно, здесь климатические условия несколко холоднее, нежели в Анталье, и менее продолжителен «бархатный» сезон.

О том, какая погода в Мармарисе в начале ноября , как, впрочем и о многом другом, не менее полезном, подробно рассказывает ресурс tourister.ru. Как советуют эксперты, следует брать с собой теплые вещи, поскольку особо жарких дней не будет – максимальные дневные температуры в начале ноября здесь не превышают +25°C, а в конце месяца в Мармарис приходит настоящая осень. Средняя дневная температура по ноябрю составляет +20°C, ночная +13°C. Вечерами для прогулок нужно будет надевать ветровку либо плащ.

Тем временем прибрежные воды охлаждаются до +20 градусов по Цельсию, а купальный сезон закрывается еще в октябре, и дабы искупаться в Эгейском море, нужно ждать мая. Тем не менее, подобные препятствия наших туристов не останавливают.

В ноябре в Мармарисе возрастает количество осадков при месячной норме 137 мм – чаще, непродолжительные, легкие дожди, нередко с грозами. Согласно статистике двадцать два дня в ноябре – солнечные, пасмурные дни – редкость, а гулять, как и ранее – одно удовольствие. Долгота светового дня в это время составляет 10 часов.

Осенью в Мармарисе дуют в основном восточные и северо-восточные ветра со средней скоростью 4 метра в секунду, с редкими порывами до 11 м/с.