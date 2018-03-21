ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не "пластик" и не наличка. Обзор виртуальных карт белорусских банков

22.03.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Большинство людей оплачивает многие услуги и покупки через интернет. Чтобы не носить с собой очередной «десятый» пластик, можно ограничиться выпуском виртуальной карты для этих нужд. FINANCE.TUT.BY выяснил особенности виртуальных карт, их стоимость и срок действия.

Виртуальную карту чаще всего можно заказать онлайн (через интернет-банкинг или через заявку на сайте банка), реже — только в отделении банка. Такая карта не подразумевает выпуск пластика. Вам будет выдан только номер карты и код CVV2. Предоставляемых реквизитов (номер, срок действия, имя и фамилия держателя и CVV2) достаточно для совершения операций без присутствия карточки.

Виртуальная карта значительно облегчает жизнь. Не придется носить лишнюю карту в кошельке, если просто нужно оплатить что-то онлайн. На ней можно хранить небольшую сумму денег, необходимую для определенных целей, что повышает безопасность и сохранность денежных средств. Также высокая безопасность обеспечивается отсутствием физического носителя и использованием только счета карты.

Название банка и карточки

Описание продукта

Стоимость и срок действия

Альфа-Банк

Виртуальная карточка ёCard

Оформляется в приложении INSYNC.BY и интернет-банке «Альфа-Клик» при наличии любой другой «физической» карты Альфа-Банка. Открыть можно не более 9 виртуальных карточек ёCard (по 3 карты на каждый вид валюты RUB, USD, EUR). Автоматически подключаются бесплатные смс-оповещения.

Оформление и обслуживание полностью бесплатны. Срок действия — год.

Банк БелВЭБ

Виртуальная международная карточка MasterCard Standard

Оформляется без посещения офиса банка, через интернет-банк. Можно оформить вместе с открытием нового расчетного счета или к уже существующему, к которому не открыты карточки банка на физическом носителе. Может быть оформлена к счетам в бел. рублях, USD/EUR.

Оформляется бесплатно сроком на 2 года.

Белагропромбанк

«Нереальная карта» на базе Visa Classic

Выпускается к отдельному счету. Оформить заявку на выпуск карты можно через интернет-банкинг, на сайте банка или позвонив в контакт-центр банка. Для получения нужно будет прийти в подразделение банка.

Оформляется на 1 год за 3 рубля.

МТБанк

ИКС-карта

MasterCard

Оформляется через приложение «ИКС-карта», которое скачивается при оформлении самой ИКС-карты. ИКС-карта соединяет в себе все имеющиеся у вас карточки банка. Если карт нет, то в приложении можно выпустить виртуальные (при необходимости к ним потом можно заказать пластик).

Плата за выпуск первой карты и обслуживание — 19,90 руб. На вторую карту скидка на 1-й год -50%, дальше оплата стандартная. Третья карта — скидка 80% на 1-й год обслуживания, четвертая и последующие в 1-й год будут бесплатными. Срок действия — 3 года.

Паритетбанк

Visa Virtuon

Счет открывается в белорусских рублях или USD.

Для получения карточки нужно заполнить заявление-анкету и оформить договор на открытие счета.

Оформляется за 3 рубля сроком на 1 год.

Приорбанк

Visa Virtuon

Счёт ведётся только в USD, но рассчитываться можно в любой валюте. Оформить карточку можно на сайте, в интернет-банке или отделении банка.

Оформляется за 5 рублей сроком на 1 год. Если оформляете онлайн или уже есть дебетовая карта банка в пакете услуг «стандартный» или «классический» — 2.50 руб.

Белинвестбанк

Visa Virtuon на базе Visa Classic

Оформить можно только в интернет-банке. Счет в EUR. Изготавливается от 5 до 10 рабочих дней.

3 рубля сроком на 1 год.

БТА Банк

Visa Virtuon

Выпускается к отдельному счету. Есть возможность оформить к действующему текущему (расчетному) счету в качестве дополнительной. Пополнять можно переводом денег с другой карты либо в отделении банка. Заказать можно только в отделении банка.

1 руб./0.5 USD/ EUR. Срок действия — 3 года.

БПС-Сбербанк

Visa Virtuon/ MasterCard Virtual

Для открытия счета с использованием платежной карты нужно обратиться в любое подразделение банка с паспортом или оставить онлайн-заявление на оформление карты на сайте банка.

Если вы уже клиент банка, то возможен заказ карты в Сбербанк Онлайн. Изготавливается не позже следующего дня.

Может быть изготовлена со сроком действия от 1 года до 5 лет. Стоимость оформления и обслуживания за каждый год бесплатно.

Название банка и карточки

Описание продукта

Стоимость и срок действия

Альфа-Банк

Виртуальная карточка ёCard

Оформляется в приложении INSYNC.BY и интернет-банке «Альфа-Клик» при наличии любой другой «физической» карты Альфа-Банка (Беларусь). Открыть можно не более 9 виртуальных карточек ёCard (по 3 карты на каждый вид валюты RUB, USD, EUR). Автоматически подключаются бесплатные смс-оповещения.

Оформление и обслуживание полностью бесплатны. Срок действия — год.

Банк БелВЭБ

Виртуальная международная карточка MasterCard Standard

Оформляется без посещения офиса банка, через интернет-банк. Можно оформить вместе с открытием нового расчетного счета или к уже существующему, к которому не открыты карточки банка на физическом носителе. Может быть оформлена к счетам в бел. рублях, USD/EUR.

Оформляется бесплатно сроком на 2 года.

Белагропромбанк

«Нереальная карта» на базе Visa Classic

Выпускается к отдельному счету. Оформить заявку на выпуск карты можно через интернет-банкинг, на сайте банка или позвонив в контакт-центр банка. Для получения карточки нужно будет прийти в подразделение банка.

Оформляется на 1 год за 3 рубля.

МТБанк

ИКС-карта

MasterCard

Оформляется через приложение «ИКС-карта», которое скачивается при оформлении самой ИКС-карты. ИКС-карта соединяет в себе все имеющиеся у вас карточки банка. Если карт нет, то в приложении можно выпустить виртуальные (при необходимости к ним потом можно заказать пластик).

Плата за выпуск первой карты и обслуживание — 19,90 руб. На вторую карту скидка на 1-й год -50%, дальше оплата стандартная. Третья карта — скидка 80% на 1-й год обслуживания, четвертая и последующие в 1-й год будут бесплатными. Срок действия — 3 года.

Паритетбанк

Visa Virtuon

Счет открывается в белорусских рублях или USD. Для получения карточки нужно заполнить заявление-анкету и оформить договор на открытие счета.

Оформляется за 3 рубля сроком на 1 год.

Приорбанк

Visa Virtuon

Счёт ведётся только в USD, но рассчитываться можно в любой валюте. Оформить карточку можно на сайте, в интернет-банке или отделении банка.

Оформляется за 5 рублей сроком на 1 год. Если оформляете онлайн или уже есть дебетовая карта банка в пакете услуг «стандартный» или «классический» — 2.50 руб.

Белинвестбанк

Visa Virtuon на базе Visa Classic

Оформить можно только в интернет-банке. Счет в EUR. Изготавливается от 5 до 10 рабочих дней.

3 рубля сроком на 1 год.

БТА Банк

Visa Virtuon

Выпускается к отдельному счету. Есть возможность оформить к действующему текущему (расчетному) счету в качестве дополнительной. Пополнять можно переводом денег с другой карты либо в отделении банка. Заказать можно только в отделении банка.

1 руб./0.5 USD/ EUR. Срок действия — 3 года.

БПС-Сбербанк

Visa Virtuon/ MasterCard Virtual

Для открытия счета с использованием платежной карты нужно обратиться в любое подразделение банка с паспортом или оставить онлайн-заявление на оформление карты на сайте банка.
Если вы уже клиент банка, то возможен заказ карты в Сбербанк Онлайн. Изготавливается не позже следующего дня.

Может быть изготовлена со сроком действия от 1 года до 5 лет. Стоимость оформления и обслуживания за каждый год бесплатно.

Все карточки белорусских банков

Переводы с карты на карту онлайн

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 3
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большинство людей оплачивает множество услуг и покупок через интернет. Чтобы не носить с собой очередной пластик, можно ограничиться выпуском виртуальной карты.
 
Новости дня
Новости разные
 
Темпы подорожания квартир в Минске ускоряются: три прогноза развития событий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.03.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Пинска и Пинского района, медиахолдинг Варяг
Зара (Бешенковичи)
Браславская звезда
Верхнедвинск новости. Районная газета Двинская правда
Новости Докшицы
Новости Дубровно. Днепровская правда.
Лепель новости. Районная газета Лепельский край
22.03.2018
Новости Пинска и Пинского района, медиахолдинг Варяг

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика