Большинство людей оплачивает многие услуги и покупки через интернет. Чтобы не носить с собой очередной «десятый» пластик, можно ограничиться выпуском виртуальной карты для этих нужд. FINANCE.TUT.BY выяснил особенности виртуальных карт, их стоимость и срок действия.

Виртуальную карту чаще всего можно заказать онлайн (через интернет-банкинг или через заявку на сайте банка), реже — только в отделении банка. Такая карта не подразумевает выпуск пластика. Вам будет выдан только номер карты и код CVV2. Предоставляемых реквизитов (номер, срок действия, имя и фамилия держателя и CVV2) достаточно для совершения операций без присутствия карточки.

Виртуальная карта значительно облегчает жизнь. Не придется носить лишнюю карту в кошельке, если просто нужно оплатить что-то онлайн. На ней можно хранить небольшую сумму денег, необходимую для определенных целей, что повышает безопасность и сохранность денежных средств. Также высокая безопасность обеспечивается отсутствием физического носителя и использованием только счета карты.

Название банка и карточки Описание продукта Стоимость и срок действия Альфа-Банк Виртуальная карточка ёCard Оформляется в приложении INSYNC.BY и интернет-банке «Альфа-Клик» при наличии любой другой «физической» карты Альфа-Банка. Открыть можно не более 9 виртуальных карточек ёCard (по 3 карты на каждый вид валюты RUB, USD, EUR). Автоматически подключаются бесплатные смс-оповещения. Оформление и обслуживание полностью бесплатны. Срок действия — год. Банк БелВЭБ Виртуальная международная карточка MasterCard Standard Оформляется без посещения офиса банка, через интернет-банк. Можно оформить вместе с открытием нового расчетного счета или к уже существующему, к которому не открыты карточки банка на физическом носителе. Может быть оформлена к счетам в бел. рублях, USD/EUR. Оформляется бесплатно сроком на 2 года. Белагропромбанк «Нереальная карта» на базе Visa Classic Выпускается к отдельному счету. Оформить заявку на выпуск карты можно через интернет-банкинг, на сайте банка или позвонив в контакт-центр банка. Для получения нужно будет прийти в подразделение банка. Оформляется на 1 год за 3 рубля. МТБанк ИКС-карта MasterCard Оформляется через приложение «ИКС-карта», которое скачивается при оформлении самой ИКС-карты. ИКС-карта соединяет в себе все имеющиеся у вас карточки банка. Если карт нет, то в приложении можно выпустить виртуальные (при необходимости к ним потом можно заказать пластик). Плата за выпуск первой карты и обслуживание — 19,90 руб. На вторую карту скидка на 1-й год -50%, дальше оплата стандартная. Третья карта — скидка 80% на 1-й год обслуживания, четвертая и последующие в 1-й год будут бесплатными. Срок действия — 3 года. Паритетбанк Visa Virtuon Счет открывается в белорусских рублях или USD. Для получения карточки нужно заполнить заявление-анкету и оформить договор на открытие счета. Оформляется за 3 рубля сроком на 1 год. Приорбанк Visa Virtuon Счёт ведётся только в USD, но рассчитываться можно в любой валюте. Оформить карточку можно на сайте, в интернет-банке или отделении банка. Оформляется за 5 рублей сроком на 1 год. Если оформляете онлайн или уже есть дебетовая карта банка в пакете услуг «стандартный» или «классический» — 2.50 руб. Белинвестбанк Visa Virtuon на базе Visa Classic Оформить можно только в интернет-банке. Счет в EUR. Изготавливается от 5 до 10 рабочих дней. 3 рубля сроком на 1 год. БТА Банк Visa Virtuon Выпускается к отдельному счету. Есть возможность оформить к действующему текущему (расчетному) счету в качестве дополнительной. Пополнять можно переводом денег с другой карты либо в отделении банка. Заказать можно только в отделении банка. 1 руб./0.5 USD/ EUR. Срок действия — 3 года. БПС-Сбербанк Visa Virtuon/ MasterCard Virtual Для открытия счета с использованием платежной карты нужно обратиться в любое подразделение банка с паспортом или оставить онлайн-заявление на оформление карты на сайте банка. Если вы уже клиент банка, то возможен заказ карты в Сбербанк Онлайн. Изготавливается не позже следующего дня. Может быть изготовлена со сроком действия от 1 года до 5 лет. Стоимость оформления и обслуживания за каждый год бесплатно.

Название банка и карточки Описание продукта Стоимость и срок действия Альфа-Банк Виртуальная карточка ёCard Оформляется в приложении INSYNC.BY и интернет-банке «Альфа-Клик» при наличии любой другой «физической» карты Альфа-Банка (Беларусь). Открыть можно не более 9 виртуальных карточек ёCard (по 3 карты на каждый вид валюты RUB, USD, EUR). Автоматически подключаются бесплатные смс-оповещения. Оформление и обслуживание полностью бесплатны. Срок действия — год. Банк БелВЭБ Виртуальная международная карточка MasterCard Standard Оформляется без посещения офиса банка, через интернет-банк. Можно оформить вместе с открытием нового расчетного счета или к уже существующему, к которому не открыты карточки банка на физическом носителе. Может быть оформлена к счетам в бел. рублях, USD/EUR. Оформляется бесплатно сроком на 2 года. Белагропромбанк «Нереальная карта» на базе Visa Classic Выпускается к отдельному счету. Оформить заявку на выпуск карты можно через интернет-банкинг, на сайте банка или позвонив в контакт-центр банка. Для получения карточки нужно будет прийти в подразделение банка. Оформляется на 1 год за 3 рубля. МТБанк ИКС-карта MasterCard Оформляется через приложение «ИКС-карта», которое скачивается при оформлении самой ИКС-карты. ИКС-карта соединяет в себе все имеющиеся у вас карточки банка. Если карт нет, то в приложении можно выпустить виртуальные (при необходимости к ним потом можно заказать пластик). Плата за выпуск первой карты и обслуживание — 19,90 руб. На вторую карту скидка на 1-й год -50%, дальше оплата стандартная. Третья карта — скидка 80% на 1-й год обслуживания, четвертая и последующие в 1-й год будут бесплатными. Срок действия — 3 года. Паритетбанк Visa Virtuon Счет открывается в белорусских рублях или USD. Для получения карточки нужно заполнить заявление-анкету и оформить договор на открытие счета. Оформляется за 3 рубля сроком на 1 год. Приорбанк Visa Virtuon Счёт ведётся только в USD, но рассчитываться можно в любой валюте. Оформить карточку можно на сайте, в интернет-банке или отделении банка. Оформляется за 5 рублей сроком на 1 год. Если оформляете онлайн или уже есть дебетовая карта банка в пакете услуг «стандартный» или «классический» — 2.50 руб. Белинвестбанк Visa Virtuon на базе Visa Classic Оформить можно только в интернет-банке. Счет в EUR. Изготавливается от 5 до 10 рабочих дней. 3 рубля сроком на 1 год. БТА Банк Visa Virtuon Выпускается к отдельному счету. Есть возможность оформить к действующему текущему (расчетному) счету в качестве дополнительной. Пополнять можно переводом денег с другой карты либо в отделении банка. Заказать можно только в отделении банка. 1 руб./0.5 USD/ EUR. Срок действия — 3 года. БПС-Сбербанк Visa Virtuon/ MasterCard Virtual Для открытия счета с использованием платежной карты нужно обратиться в любое подразделение банка с паспортом или оставить онлайн-заявление на оформление карты на сайте банка.

Если вы уже клиент банка, то возможен заказ карты в Сбербанк Онлайн. Изготавливается не позже следующего дня. Может быть изготовлена со сроком действия от 1 года до 5 лет. Стоимость оформления и обслуживания за каждый год бесплатно.

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