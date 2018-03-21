Виктория Азаренко без проблем вышла во второй круг турнира в Майями





Виктория Азаренко, долго не выступавшая на международных соревнованиях из-за семейных проблем и потому опустившаяся на 186 позицию в рейтинге WTA, тем не менее без проблем прошла во второй круг турнира категории "Премьер" в американском Майами.

В стартовом поединке престижного турнира Виктория Азаренко сыграла с американкой Кэтрин Беллис, занимающей 44-ю позицию в WTA. Между тем, белорусская теннисистка провела встречу весьма уверенно, уступив сопернице всего 3 гейма - 6:3, 6:0.

Во втором круге Виктория Азаренко опять сыграет с американской соперницей Мэдисон Киз, которая является 15-й ракеткой мира. Это будет немного сложнее, но все же далеко от прежнего уровня белорусской спортсменки, поэтому выход в третий круг Виктории Азаренко практически обеспечен. Ведь она трижды уже становилась победительницей этого турнира и в 2009, 2011 и 2016 годах завоевывала право называться первой ракеткой мира.