"Его родные думают, что я с ним только ради переезда в Европу". Как белоруски находят любовь за границей

Мы уже писали о том, что зарубежные мужчины очень любят белорусок за то, что они «добрые, красивые и реализуют себя во всех сферах жизни». А почему белоруски влюбляются в иностранцев?

Мы поговорили с тремя парами, которым удалось превратить случайное знакомство в долгий роман, несмотря на жизнь в разных странах. О том, как наши девочки «приживаются» в Европе, что думают иностранные мужчины о Беларуси и как сохранить чувства «по вайберу» — в этом материале.

Юлия и Стефан (Франция)

Знакомство и первая встреча

Мы познакомились со Стефаном летом 2016 года. Я работала во французском интернет-магазине, параллельно заканчивала пятый курс филологического факультета БГУ. Французского языка я не знала совсем, с начальством мы общались по-английски, а занималась я обработкой заказов, поступающих от немецкоязычных клиентов. Через полгода работы начальник пригласил меня во Францию, и я с радостью воспользовалась возможностью побывать за границей. Офис фирмы располагался в красивейшей части страны — в Савойе, сердце французских Альп.

Стефан работал в том же французском офисе, занимался в основном дизайном продукции. Начальник — человек предпенсионного возраста, ему не хотелось со мной особо возиться. Он предложил мне написать Стефану и попросить его сводить меня куда-нибудь. Мне было скучновато одной, и я с радостью воспользовалась возможностью пообщаться с кем-то моего возраста.

Фото из личного архива героев / Замок Ментон, который Уолт Дисней нарисовал в мультфильме «Спящая красавица»

Во время нашей первой встречи мы со Стефаном побывали на пляже, где отдыхали его друзья, а потом поехали в коттедж, который кто-то из них снимал, на вечеринку. Когда его друзья узнали, что я из Беларуси, они привели меня на кухню и показали бутылку водки. Стояли и смотрели на меня выжидающе, как будто надеялись, что я сейчас выпью эту бутылку в один присест. И сильно удивились, когда узнали, что я совсем не пью водку. Когда мои новые знакомые общались между собой, я совсем ничего не понимала, но Стефан старался не обделять меня вниманием и не оставлять одну. И даже отдал мне свою кофту, когда я замерзла.

Фото из личного архива героев

В первый мой приезд мы еще много где побывали — он свозил меня в соседние города, мы занимались самым настоящим скалолазанием и однажды гуляли почти всю ночь напролет. Но поездка подошла к концу, и Стефан отвез меня в аэропорт по просьбе начальника. Перед тем как мы попрощались, я предложила ему продолжить общение.

Начало отношений

Тогда еще мы не думали об отношениях и даже не представляли, что это возможно. Но шли недели переписки, и со временем я поняла, что начинаю влюбляться. С его стороны тоже были знаки внимания. Так мы переписывались больше месяца, пока мой начальник не решил, что я должна приехать, чтобы использовать оставшиеся дни визы.

Когда я приехала, Стефан заботился обо мне не как о друге, а как о своей девушке, платил за меня везде. В один из вечеров мы устроили пикник на вершине горы под звездами, это было очень мило и романтично.

Фото из личного архива героев / Горный массив Л’Ольп дю Сёй в национальном заповеднике Шартрёз

На следующий день Стефан спросил у меня, что я думаю об отношениях на расстоянии, могут ли они быть успешными. И я честно сказала, что не знаю, потому что перед глазами у меня стоял пример подруги, ездившей в Германию по обмену и начавшей там встречаться с немцем: их отношения распались через полгода разлуки. Сейчас у меня гораздо больше позитивных примеров людей, поженившихся и переехавших друг к другу, и я рада, что тогда мы решились попробовать.

Отношение родных

С того момента прошло уже полтора года. Мы стараемся ездить друг к другу как можно чаще; последний раз он приезжал в Минск, и мы вместе отмечали оба Рождества (он католик, а я православная) и Новый год. Мы знакомы с семьями друг друга, его родители меня приняли, как свою родную дочь. Есть, конечно, родственники, которые считают, что это у нас ненадолго и что я с ним, только чтобы переехать в Европу, но для меня главное, что самые близкие люди любимого нас поддерживают. Его мама хорошо говорит по-английски, с остальными я стараюсь говорить на своем пока скудном французском. Моя мама не знает иностранных языков, но она очень тепло отнеслась к Стефану, и у них уже неплохо получается объясняться с помощью жестов и немногочисленных слов, которые Стефан выучил по-русски.

Фото из личного архива героев / Озеро Бурже

Сложности отношений на расстоянии

Каждая встреча для нас — это праздник, а каждое расставание — депрессия. Раньше было очень тяжело возвращаться домой или провожать Стефана, я плакала навзрыд несколько дней напролет. Сейчас мы все время стараемся строить планы на будущее, и мысли о том, что скоро мы вновь увидимся, помогают справиться с болью и почувствовать себя лучше. Я, как и многие девушки в таких отношениях, живу с телефоном в руках, но теперь еще и потому, что начала вести блог о своих путешествиях. Я рассказываю о накопившемся у меня опыте перелетов, о лайфхаках для экономии, о красивых местах для хайкинга в горах и о посещенных мной европейских городах.

Конечно, вечные звонки и общение через экран надоедает, к тому же у него в квартире плохо ловит интернет, и у нас вечно проблемы со связью. А самое тяжелое — это возвращаться в пустую квартиру после его отъезда. Вот только что он тут ходил, тут лежали его вещи, а сейчас — пустота… Но я знаю, что как бы ни было сложно, он всегда меня поддержит и поможет мне, чем сможет, если будет нужно.

Фото из личного архива героев

В наших отношениях нет места ревности, мы доверяем друг другу и не даем поводов для сомнений. Мы оба сильно повзрослели за это время и чувствуем себя более готовыми к следующим серьезным шагам. Мы решили, что будет лучше, если я перееду к нему во Францию, и сейчас я активно учу язык.

Планы на будущее и советы

Сейчас мне нужно отработать распределение, а Стефану найти стабильную работу (он пока работает по временному контракту), и тогда мы сможем наконец официально оформить наши отношения и съехаться. А пока мы прикладываем все усилия для того, чтобы быть вместе как можно скорее.

Фото из личного архива героев / Кавайон — город, где растут вкуснейшие дыни Франции

А девушкам, находящимся в подобных отношениях, я могу посоветовать смотреть на поступки вашего мужчины, а не на слова. Это только кажется, что он ничего не может оттуда, из другой страны, но на самом деле еще как может, если захочет. Даже доставку цветов на день рождения можно через интернет заказать. Позвольте мужчине проявлять свое мужество и заботиться о вас, помогать вам с расходами на поездки и визы, ведь чем больше сил он вкладывает в отношения, чем ценнее они для него.

Ни в коем случае не тащите все на себе, вы не справитесь с таким грузом.

И конечно, такие отношения можно построить только на безусловном доверии друг к другу. Если вы хоть немного сомневаетесь в верности своего партнера, то вряд ли вы сможете выдержать, ведь расстояние только усугубляет ревность. В любом случае я желаю вам только удачи, и помните — счастье стоит того, чтобы за него побороться.

София и Крис (Великобритания)

Знакомство и начало общения

С Крисом мы познакомились в 2011 году. Я тогда только-только поступила на факультет международных отношений БГУ. После подготовки к ЦТ я хорошо знала грамматику английского языка, но вот устное общение давалось мне с трудом. И я решила, что это надо исправлять. Нанять учителя у меня денег не было, а потому я стала искать, где в интернете можно бесплатно практиковать английский. Так я обнаружила сайт, на котором можно найти языковых партнеров, которые хотят учить русский.

Я стала искать себе партнера среди англичан, и первым в поиске был очень представительный молодой человек по имени Кристиан. Сначала я даже боялась его добавлять, но потом все же решилась и написала ему, что хочу практиковать английский и взамен могу помочь с русским. Он меня добавил, и после короткой переписки на сайте мы решили созвониться по скайпу.

Тогда я поняла только 50% из нашего разговора… Но Крис, подтверждая стереотипы об англичанах, был предельно вежливым и терпеливо повторял и объяснял непонятные мне фразы и слова. Разговор прошел хорошо, и мы оба захотели продолжить общение и переписку.

Фото из личного архива героев

Созваниваться каждый день не получалось, но мы начали писать друг другу имейлы, где делились тем, что прошло за день, рассказывали про свою жизнь, про свои страны, присылали фотографии, любимую музыку… Оказалось, что у нас очень много общего. Так прошел месяц, в течение которого мы очень сблизились.

Я очень старалась не влюбиться, все же это был человек из интернета, а тем более из другой страны… Но вскоре это все же случилось. Я перестала ходить гулять с друзьями и все время проводила в интернете. А вскоре Крис прислал мне письмо, где спрашивал, не хочу ли я попробовать отношения на расстоянии. И я решила — почему бы и нет. Тогда было много скептиков. Родители боялись за меня, а подруги говорили, что отношения на расстоянии не работают, и советовали не тратить зря силы. Но Крис уже стал моим лучшим другом, и я считала, что приняла правильное решение.

Первая встреча

Когда мы познакомились, мне было всего 17 лет, и для моих родителей не могло быть и речи о моей поездке в Англию. Поэтому Крис решил приехать в Минск и познакомиться со мной первым. Когда я его увидела, первой мыслью было: «Ну не может быть, таки приехал!».

Я взяла его за руку и начала рассказывать про Минск, а он просто смотрел по сторонам и молчал — был в шоке от происходящего. Все ощущалось очень сюрреалистично. Впоследствии мы часто чувствовали себя именно так, встречаясь после долгой разлуки. Когда долго не видишь человека, забываешь, какой он, кажется что он ниже или выше, худее или полнее… Лицо тоже странно выглядит. Но это проходит через пару дней.

Фото из личного архива героев

Когда мои родители лично познакомились с Крисом, они потеплели к нему и относились как к своему, хотя и не могли с ним разговаривать без моего перевода. Он приехал во время моих зимних каникул, в самую холодную пору, когда на улице было около минус 15 градусов каждый день. Но его это не испугало — мы гуляли дни напролет, я показывала ему Минск. Во время одной из таких прогулок Крис признался, что влюбился в меня с первого взгляда на мою профильную фотографию на сайте — он сразу почувствовал, что вот это — она!

Мы ходили в рестораны и кафе на завтрак, обед и ужин — минские цены казались Крису очень низкими, а еда — очень вкусной. Больше всего его удивили люди — почти никто не улыбался и никто не говорил по-английски. Также его впечатлила минская архитектура, особенно наши церкви и район национальной библиотеки.

Уезжать Крис не хотел, но ему нужно было возвращаться на работу и учебу. Расстаться было невероятно тяжело, до сих пор помню, как я плакала по дороге на вокзал. Впоследствии при каждом нашем расставании мы оба плакали — а слезы для Криса совсем не характерны. Я думаю, что эти моменты стали одними из самых травматичных для нас.

Вторая встреча и мои впечатления от Англии

Многие задавали мне вопрос, как мы можем так встречаться — ни обнимешь, ни поцелуешь, короче, нет «физики». Это да, но зато есть «химия»! А если серьезно, то я очень благодарна такому стечению обстоятельств, потому что благодаря длительному общению по интернету мы основали наши отношения на дружбе, и сейчас это очень нам помогает, а мы вместе уже больше 6 лет.

Чтобы было легче переносить расставания, мы разговаривали каждый день, писали друг другу сообщения 24/7 и планировали следующую встречу — теперь уже в Англии!

Я с трудом сделала визу и полетела знакомиться с семьей моего будущего мужа. Меня приняли очень тепло, как родную дочь. Правда, мне было сложно понимать всех, кроме Криса.

Очень долго я привыкала к темпу речи, идиоматическим выражениям, ну и, конечно, английской культуре! Чай, сдержанность, манеры и правила поведения — как, например, привычка постоянно за все извиняться и благодарить — все это было для меня в новинку. Особенно меня шокировала неимоверная теплота к незнакомцам — несмотря на то, что британцы люди очень закрытые, 99% населения в 99% случаях улыбаются и проявляют заботу об окружающих.

Если, например, поскользнуться на улице, к тебе обязательно подбегут и спросят, все ли в порядке. Удивило еще и то, что начать разговор с незнакомцем, например, с кассиром в магазине, тут совершенно обычное дело. Англичане любят пошутить над собой и над ситуацией.

К ценам я тоже очень долго привыкала — постоянно переводила на наши деньги, и у меня отвисала челюсть. За лето набрала, наверное, 5 кг — все было очень вкусным. Крис показал мне все основные достопримечательности — все оказалось так, как мы себе это представляем, и даже лучше — пабы, старые церкви, красные телефонные будки и почтовые ящики…

Тяготы отношений на расстоянии

Мы решили, что Крис после окончания учебы приедет в Минск работать учителем английского — кем он и работал в Англии. Так и получилось в 2013 году. Обосноваться в Беларуси было сложно, мы еле-еле нашли работу и жилье, оформили Крису рабочую визу. Первое время все деньги уходили на проживание, но мы никогда не были так счастливы — наконец-то вместе! Пока я не закончила учебу, переезжать мы не хотели, хотя Крису уже поднадоела Беларусь.

Фото из личного архива героев сделано на крыше Национальной библиотеки

Самым тяжелым временем для нас стала моя поездка в Китай по обмену. Мы планировали поехать вместе, но Крис не успел сделать визу. В Китае я училась и работала, а общаться с Крисом стало очень сложно из-за разницы во времени в целых 8 часов. Было обидно, что я могу проводить время с кем угодно, но только не с ним. У меня было очень много нового, жизнь бурлила, и мне всегда было что рассказать, а у Криса же все было по-старому. Из-за всего этого мы начали часто ссориться. Если нам не удавалось созвониться, то мы чувствовали, что отдаляемся друг от друга. Этот период стал своеобразным тестом для наших отношений, который мы, к счастью, успешно прошли.

Воссоединение

Мы поженились в 2015 году, на четвертом году отношений, частично потому, что были более-менее к этому готовы, частично потому, что это упрощало нашу жизнь — так легче быть вместе гражданам разных стран. Мы пожили в Минске до 2017 года, а затем уехали в Польшу. Это был первый раз, когда мы с Крисом уехали так далеко от моей семьи, но я не почувствовала дискомфорта — теперь Крис моя семья, и если я рядом с ним, то я готова жить где угодно.

В Польше мы прожили почти год, а затем мне предложили работу в Англии. Мы переехали на родину Криса, и теперь я занимаюсь оформлением вида на жительство и других документов, что тоже непросто — в Англии очень строгие иммиграционные законы. Но нам с Крисом все равно — мы уже через многое прошли вместе и привыкли к трудностям. Я думаю, что будет гораздо легче, когда я получу гражданство, ведь у меня будет два паспорта, а если Беларусь и правда продлит безвиз до 30 дней, то проще будет и Крису, и вот тогда мы сможем расслабиться!

Фото из личного архива героев / знаменитый английский Стоунхендж

Советы

Всем, кто состоит в отношениях на расстоянии, могу посоветовать ни в коем случае не сдаваться. Если вы чувствуете, что у вас действительно отношения на миллион, то продолжайте во что бы то ни стало. Порой бывает невыносимо тяжело и больно от несправедливости, кажется, что вы родились в неправильных странах и городах, хочется как можно скорее воссоединиться. Могу порекомендовать созваниваться каждый день, что-то друг другу посылать, планировать поездки и верить, что вы рано или поздно будете вместе, и тогда все получится. Думаю, что нам все удалось отчасти потому, что каждодневное общение всегда было для нас приоритетом. Может, я что-то где-то недоучила или недоспала, но зато у меня есть Крис.

Еще могу сказать, что мы очень сплочены как семья, у нас общие финансы, и мы очень заботимся о здоровье и счастье друг друга. Мы всегда стараемся подстраиваться друг под друга. Недавно вот мы оба стали веганами. Мы очень друг друга ценим, потому что знаем, какой ценой нам далось это счастье.

Марина и Фернандо (Италия)

Знакомство и первая встреча

Мы познакомились совершенно случайно: я тогда училась в университете и жила в общежитии. И в один из вечеров мы с соседкой развлекали себя тем, что сидели во всемирно известном видеочате. Этот чат показывает тебе собеседников со всех уголков мира, ты можешь их либо переключать, либо остановить выбор на ком-то и разговаривать с ним. В какой-то момент на экране появился Фернандо, который сразу привлек наше внимание. Так у нас завязалось общение, в процессе которого мы поняли, что наши интересы и жизненные ценности очень схожи. Постепенно мы все больше привыкали друг к другу: переписывались с утра до вечера, постоянно созванивались по скайпу, обменивались видео, смотрели фильмы, читали одни и те же книги, слушали музыку… В итоге уже через месяц после знакомства между нами начала возникать симпатия, а со временем она только росла и превращалась во что-то большее.

Тогда мы начали говорить о встрече в реальности. У меня не было денег на поездки, и мы решили, что Фернандо приедет в Минск. Я встретила его в аэропорту. В целом мои ожидания оправдались, хотя Фернандо в жизни и выглядел немного иначе, чем в скайпе. Я слегка нервничала, но все прошло очень хорошо, и именно эта встреча показала нам, что мы подходим друг другу и хотим быть вместе.

img.com.ua / Фото носит иллюстративный характер

Впечатления Фернандо от Беларуси

Фернандо понравилась наша еда, культура, достопримечательности. Когда он приезжал, мы брали напрокат машину и ездили по всей стране: в нашей копилке Мирский и Несвижский замки, меловые карьеры, Дудутки, Линия Сталина, Витебск, Березинский заповедник, Хатынь, Браславские озера, разные музеи Минска. Мы были и в настоящей бане на дровах: там нас напоили деревенским чаем и накормили блинами — такой отдых Фернандо пришелся по вкусу. Особенно Фернандо понравилось париться с веником, а вот в холодную воду окунаться побоялся: заходил по колено и с дрожью смотрел на меня ныряющую. А еще Фернандо ходил по грибы в белорусских лесах — ему это очень нравилось!

Трудности отношений на расстоянии

Мы постоянно были на связи, списывались и созванивались каждый день. Встречались мы довольно часто, несмотря на большое расстояние между нашими странами. Самый большой срок, на который нам приходилось расставаться, — три месяца.

Как и многие пары, мы столкнулись с некоторыми трудностями. Вайбер/вотсап в каждодневном формате превратились в рутину, я начала уставать от этого и раздражаться. Но в целом мы почти не ссорились и ни разу не расставались, ведь мы оба осознавали ценность наших отношений и не хотели друг друга потерять.

Свадьба и переезд

Поженились мы после того, как я окончила университет. Подготовка к свадьбе была сложной — я готовилась к государственным экзаменам и защите диплома, параллельно собирая все нужные документы. Из-за этого я больше нервничала, чем наслаждалась. Зато организовала я все по своему вкусу! Мне очень хотелось почувствовать себя принцессой и сделать все красиво — с белым платьем, маршем Мендельсона и лепестками роз.

Так все в итоге и случилось. Кстати, в процессе сбора документов для свадьбы я познакомилась со многими парочками, жених в которых был иностранцем. Разбирают наших девчонок!

picolove.ru / Фото носит иллюстративный характер

Должна признаться, что за месяц до переезда я начала сильно нервничать и бояться: все же чужая страна, неизвестно, как оно будет. Но, к счастью, переезд прошел гладко. Сразу после приезда я обратилась в миграционную службу, очень быстро и без проблем оформила вид на жительство. Освоилась на новом месте я тоже довольно быстро. Мой муж очень мне помогал и делал все, чтобы я себя чувствовала как дома. На самом деле, если бы он говорил по-русски, мы бы, может, жили в Беларуси — я не тот человек, который стремится уехать с родины любой ценой. Но в нашей паре вышло так, что я говорю по-итальянски, потому мой переезд был наиболее логичным вариантом.

Я очень скучаю по семье, но ездить к ним сейчас особо нет времени, да и денег на это много нужно. Мне больше нравится их ко мне приглашать. Домой меня, если честно, не тянет — мне сейчас интереснее открывать для себя новые места в Европе.

tourister.ru / Флоренция, фото носит иллюстративный характер

Об отношениях на расстоянии

Для меня мой муж — это целый мир, мы с ним лучшие друзья. Мы постоянно что-то вместе организуем, ходим на шопинг, готовим, чиним машины — все вместе, и даже сплетничать я предпочитаю с ним. Но все же я считаю, что мы самая обычная пара, и наши отношения ничем не отличаются от отношений Кати и Пети, которые живут в Бобруйске. Мы очень похожи, а потому у нас нет проблем и разногласий.

Что касается отношений на расстоянии, то тут все зависит от вас, от того, как вы будете их строить, но уж точно не от национальностей или количества километров между вами.