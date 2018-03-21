"Мужчины, они испортят вам жизнь!". Мужское мнение о том, с какими женщинами нельзя связываться

После текста о том, с кем нельзя встречаться женщинам , повисла какая-то недосказанность. Требовался, как выражаются российские дипломаты, симметричный ответ. Ну и вообще все спрашивают.

Поэтому, а не потому что хотелось, я сформулировал для вас, мужики, этот список. С той оговоркой, конечно, что мнение редакции может не совпадать с мнением автора. И мнение автора может не совпадать с мнением автора тоже. Я такой переменчивый.

Итак, с позиций человеколюбия и обожания женщин вот вам список тех, кого следует сторониться, а увидев, бежать скорее прочь, петляя и разбрасывая за собой итальянские сапоги и туристические путевки.



punmiris.com

Женщина-мать

Вы знаете, о ком я. Она сверхзаботлива, это основное свойство. Если с вами такая женщина, вы никогда больше не будете в разных носках, без шапки и голодным. В этом самая главная опасность, кстати. Многих из нас заманили в силки едой и теплой постелью. Это очень приятно: борщ, котлетки, холодец, уютный свитер. Но помните, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Сладко стелют, жестко спать. У каждой медали две стороны и прочие народные мудрости нам как бы намекают, что все хорошо быть не может. Женщины-матери — это тотальный контроль. Достаточно выбрать свою женщину — и больше ничего никогда не придется выбирать. За тебя все решат, запланируют твои выходные, оденут тебя, скажут, где и как стричься, с кем дружить, точнее, с кем не дружить, как лежать, во сколько быть дома и когда тебе уже хватит пить, Валера!

С учетом двух этих превалирующих черт — забота и контроль — сбежать от женщины-матери практически невозможно. Удавалось это единицам, и после побега их никто живыми не видел.



p.ocdn.ee

Женщина-прилипала

Вы их тоже встречали, я уверен. Не дай бог ей однажды понравиться! Прилипала потому так и называется, что все время рядом. Она постоянно в тебе нуждается: обними меня, поцелуй меня, давай я поеду с тобой в командировку, отвези меня в магазин, побудь со мной, потанцуй со мной, полежи со мной. Часто мужики попадаются из-за собственной интеллигентности. Если, например, в детстве у них не было сестры и они никогда не били женщину игрушкой по лбу, сказать что-то вроде «отвали, ты мне не нравишься» становится чрезвычайно сложно.

А менее очевидных намеков женщина-прилипала предпочитает не замечать. Благодаря своей настойчивости прилипала находит себе и мужа, и любовника, и оба за нее все делают, плохо понимая зачем и постоянно изумляясь самим себе.

Женщина-ребенок

Она не играет, не кокетничает, не прикидывается дурочкой. Она действительно инфантильна до крайности. Один Бог знает, как она справляется с бюстгальтером и феном сама. Она не водит машину, она не разбирается в экономике и политике, ей непонятны социальные проблемы, и она не умеет обращаться с деньгами. Зато она точно знает, где самое теплое море, где проходят распродажи, какие бренды одежды носит Бузова и сколько детей у Валерии. У женщины-ребенка, как правило, одно, но важное преимущество. Она красива. От природы.

Иногда от природы и щедрости своего ухажера. Если папик не скупится на операции, в конце концов она обретает образ куклы Барби. Таким образом, форма начинает окончательно соответствовать содержанию. С возрастом шарм проходит и становится просто скучно и глупо.



lilybeachmaldives.com

Женщина-стерва

О, мой любимый типаж! Умная, резкая, безжалостная. Как хорошее вино, оценить женщину-стерву может лишь истинный гурман (как говорится, сам себя не похвалишь, никто не похвалит). Для большинства же из нас стерва подобна стихийному бедствию. Мужики ее боятся. Потому что сила, интеллект и циничная жестокость накладываются на свойственные всем женщинам гормональные всплески. В результате мы имеем образ идеального врага, действия которого в равной степени непредсказуемы и разрушительны. Ей почти невозможно угодить, ее почти невозможно приручить, ее очень сложно понять. На пути лучше не стоять. В сторонке тоже. Что-то объяснять — бесполезно. Молчать — не прокатит. Потому что бесишь! Столкнувшись с этим явлением, мужчины либо трусливо бегут, либо собираются многочисленной толпой с факелами и скандируют издалека: «Ведьма, ведьма!».



kinoafisha.ua / кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит» носит иллюстративный характер

Особый подвид Женщины-стервы — Женщина-феминистка

Они в последнее время набирают мощь. При всей справедливости исторического контекста феминистического движения увлекающиеся им дамы формируют авангард стервозности. Они настолько суровы, что презирают каждого отдельного мужчину за то, что мужчины всего мира когда-либо делали плохого женщинам. Даже если этот конкретный мужчина играет на виолончели, живет с мамой, не умеет ругаться матом и придерживает дамам дверь.

Следующий типаж тоже существует, к сожалению. А может, к счастью.

Женщина… С пониженной социальной ответственностью

Нет, проституция не является предметом настоящего исследования. Такая женщина не стоит на углу, прислонившись к грязной кирпичной стене. И не подходит к проезжающим авто, призывно виляя бедрами. Эта женщина умеет быть скрытной. Насколько она неразборчива на пути к телесным удовольствиям, знают лишь те восемьсот человек, которых она вписала в свою условную записную книжечку. Условную — потому что в реальности ее, конечно, не существует. Книжечки, не женщины. Женщины такие как раз есть. Но предпочитают не афишировать свои достижения. Два, три, шесть (когда как) любовников обычно не подозревают о существовании друг друга. А она вообще может быть замужем. Как распознать, спросите вы, как уберечься? А я почем знаю! Эх, если бы я только мог распознать нимфоманку по внешним признакам!

Женщина-ленивец

Да, согласен, стереотип о том, что женщина должна заботиться об уюте, устарел. Все идет к равенству полов (спасибо, кстати, феминисткам). Но равенство предполагает хотя бы посильное участие обоих полов в домашних вопросах. Женщина-ленивец в быту бесполезна совершенно. Продукты покупаешь ты, сам же их готовишь, сам моешь посуду. Нужна рубашка — возьми из корзины, постирай, поутюжь. Или купи. И мне тоже что-нибудь купи. И денег дай. Квартира заросла пылью? Не нравится? Ну приберись! А где же, спросите вы, хозяйка? Правильно, в кафе с девчонками. Надо будет потом забрать. За собой женщина-ленивец тоже не следит, потому что она же с тобой, а это уже радость. Еще чего захотел!

Вообще, типология женщин, связываться с которыми не стоит, очень обширна. Здесь и блондинки, и брюнетки, и рыжие, особенно рыжие. Здесь же неопытные девушки, замужние дамы, разведенные и, естественно, женщины с детьми. Домохозяйки, карьеристки, хищницы…

Много опасностей подстерегает мужчин на жизненном пути. Недаром сформулировал народ эту мудрость о том, что «хуже бабы зверя нет».

Много всего есть на свете, да! Нет вот только такого способа закончить эту статью, чтобы остаться в живых. Поэтому, пользуясь случаем, позвольте попрощаться с вами, милые дамы.

Все это были шутки, юмор, токмо веселья ради. На самом деле я в восхищении. Бесконечно люблю, безмерно уважаю и низко кланяюсь. Да кто же мне теперь поверит…