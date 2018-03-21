Обновленный Cadillac CT6 берет под прицел Mercedes-AMG S-класса: седан получил новый битурбо-V8

Роскошный седан Cadillac CT6 дебютировал в 2015 году, а посему пришло время для планового обновления автомобиля. Накануне американцы анонсировали выход самой мощной модификации флагманской модели.





Это CT6 V-Sport, который стал не только первым Cadillac, но и первой моделью концерна General Motors, получившим под капот новую «восьмерку» объемом 4,2 л с двумя установленными в развале блока турбокомпрессорами. Мотор с непосредственным впрыском развивает 557 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента, предусмотрен также его менее мощный вариант на 507 сил и 750 Нм.





Сблокирован двигатель с 10-ступенчатым «автоматом», при этом CT6 V-Sport располагает полным приводом, полноуправляемым шасси с подруливающей задней осью, активной подвеской Magnetic Ride Control и механическим дифференциалом повышенного трения. Усилены и тормоза топовой версии — установлены моноблочные механизмы Brembo с дисками диаметром 19 дюймов.





Одновременно с появлением в гамме модификации CT6 V-Sport проведен рестайлинг внешности CT6 — радиаторная решетка и оптика седана преобразились с стиле концепта Escala.





Премьера CT6 V-Sport наряду с гражданскими модификациями состоится на грядущем автосалоне в Нью-Йорке, где Cadillac сообщит больше подробностей.