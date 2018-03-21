Туристы и дорожная безопасность

Ежегодно в летнее время в нашем районе за счет туристов многократно возрастает количество людей, а вместе с ними — и транспорта. «Браславская звезда» проанализировала статистические данные за 2017 год и выяснила, как меняется дорожная обстановка в туристический сезон.

По словам вриод начальника ОГАИ РОВД Виктора Лапко, чтобы контролировать дорожную безопасность, поддерживать ее на должном уровне в период наплыва туристов, милиция увеличивает плотность нарядов ДПС, которые приближены к местам отдыха и увеселительным заведениям, усиливает контроль. При этом особое внимание сотрудники ГАИ уделяют «чужим» автомобилям.

Для анализа мы взяли четыре месяца — с мая по август, когда наблюдается наибольший приток гостей Браславщины.

Например, в 2017 году в районе всего зарегистрировано 90 ДТП, в которых не пострадали люди, из них 31 авария пришлась на время турсезона. Путем несложных подсчетов выясняем, что в среднем в месяц происходит 7,5 подобных ДТП, а расхождение этой цифры между летним и любым другим месяцем ничтожно мало. В то же время стоит отметить, что в 10 случаях виновниками происшествий были не местные жители, то есть примерно треть аварий в туристический сезон происходит по вине приезжих. Довольно частое явление — езда без водительского удостоверения: за год таких нарушителей было 109. Чуть больше среднемесячной (9,08) получается летняя цифра — 10 бесправников каждые 30 дней.

Если взять одно из наиболее грубых нарушений ПДД — вождение транспорта в состоянии опьянения, то в итоге получается в сезон плюс 2 пьяных к среднемесячной цифре. Так, за весь год сотрудники ГАИ задержали 75 нетрезвых водителей, а за летний период — 31. Причем за лето 11 водителей под шофе были туристами.

Существует миф, что без техосмотра в наших краях чаще всего появляются авто из крупных городов, будто там малая вероятность, что попадешь в руки милиционера и тем более повторно в течение года. Поэтому водители экономят на дорожном налоге. Но, изучив цифры статистики, приходим к выводу, что нарушения ст. 18.12 не редкость и среди местных жителей. Так, за минувший год на территории района выявлено 693 автомобиля, не прошедших техосмотр. В среднем в месяц это чуть больше 57 авто. За анализируемый нами период выявлено 232 подобных нарушения, из них чуть больше половины, а именно 138, совершено иногородними водителями.

■ Ольга ПОТАПОВИЧ.