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Как выбрать свой вид спорта

22.03.2018 — Разное | Браславская звезда  
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Спорт помогает нам хорошо выглядеть, поддерживать нужную физическую форму, заряжает энергией и оптимизмом, излечивает от депрессии и стресса. Человек, уделяющий спортивным занятиям пару часов в неделю, всегда бодр, подтянут и жизнерадостен. Однако как же выбрать тот вид спорта, который бы приносил не только пользу, но и удовольствие? Попробуем разобраться вместе.

Ожидания от занятий

Здоровое физическое состояние, улучшение эмоционального настроя — это основные цели, которые можно достичь при занятии физкультурой. Но есть и более конкретные требования. Например, чтобы накачать ноги, пресс, стоит заняться спринтом, бегом на длинные и короткие дистанции, велосипедной ездой. Для формирования мышц рук, торса подойдут тренировки по плаванию, бадминтону, теннису. Воспитать в себе чувство ритма, стать более гибким и ловким помогут занятия хореографией, легкой атлетикой, аэробикой. Работа в команде усовершенствует коммуникабельность, навыки взаимопонимания с людьми. Занятия йогой, восточными боевыми искусствами сформируют стрессоустойчивость.

Особенности характера

Неторопливым и спокойным людям (тип темперамента — меланхолик или флегматик) следует сосредоточиться на велоспорте, скандинавской ходьбе, пилатесе, плавании. Эти виды спорта не будут быстро утомлять и изматывать. Холерикам стоит рассмотреть такие занятия, во время которых они могут выплеснуть энергию. Например, бокс, разные виды борьбы, теннис, экстремальные виды спорта. Сангвиники с интересом могут играть в командные виды спорта, которые предполагают общение и взаимодействие с другими людьми (футбол, волейбол, баскетбол).

Многообразие вариантов и перспектив

Что же именно выбрать, зависит только от вас. Однако следует знать, что: — пешие прогулки замечательно подходят практически всем. Шаги — естественное для человека движение, для выполнения которого не нужны никакие специальные навыки. Это особенно важно для тех, кто еще не знает, каким спортом заниматься, и сомневается в своей силе воли и способности достичь заветных целей;

— бег является самым распространенным видом спорта, так как для совершения пробежек нужна только спортивная одежда и обувь. И обязательно учитывайте особенности своего организма. Например, «жаворонки» с удовольствием побегают по утрам, а «совы» — по вечерам;

— игровые вида спорта — одни из самых позитивных и интересных занятий, кроме того , отличный способ отдыха. Они развивают скорость, ловкость, выносливость, а также улучшают настроение и укрепляют психику;

— аэробика — это целый комплекс упражнений, который включает в себя самые разные движения. Это и бег, и ходьба, и прыжки, и всевозможные упражнения на гибкость и растяжку.

Выбрав «свой» вид спорта, помните, что ожидаемый результат принесут только регулярные тренировки. Крепкого вам здоровья и только положительных эмоций!

В Браславе можно заниматься бегом, скандинавской ходьбой, игровыми видами спорта, пилатесом, зумбой, стрип-пластикой, стрельбой, фитнесом и т. д. Например, РФСК «Дривятич» предлагает заняться волейболом, футболом, настольным теннисом, аэробикой, а в ДЮСШ есть тренажерный зал.

■ Подготовила Елена НАБЕЕВА.

 
 
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Спорт помогает нам хорошо выглядеть, поддерживать нужную физическую форму, заряжает энергией и оптимизмом, излечивает от депрессии и стресса. Человек, уделяющий...
 
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