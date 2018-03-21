Какие профессии востребованы?

С таким вопросом часто обращаются в районную службу занятости. С просьбой разъяснить ситуацию на рынке труда «Браславская звезда» обратилась к начальнику отдела занятости населения и социально-трудовых отношений райисполкома Татьяне Богородь.

— Все сведения о вакансиях, — говорит Татьяна Феликсовна, — поступают к нам из организаций, предприятий и учреждений. Некоторые из них «закрываем» в течение одного-двух дней, а на некоторые рабочие места ищем сотрудников больше месяца. Надо отметить, что наниматели выставляют для работников ряд требований: опыт работы, высокую квалификацию, знание компьютера, отсутствие вредных привычек.

В настоящее время в районе востребованы такие профессии, как механизаторы, животноводы, электрики, доярки, водители, агрономы, инженеры, зоотехники, медицинские работники, швеи. Поэтому тем, кто имеет такие специальности и ищет работу, стоит обратиться в отдел занятости населения и социально-трудовых отношений.

Как отметила специалист службы занятости, за содействием в трудоустройстве за прошлый год в службу занятости обратился 521 человек, из которых 391 трудоустроены. С использованием средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты во время летних каникул была обеспечена занятость 89 школьников.

По состоянию на 1 марта на учете в районной службе занятости состояли 56 безработных.

Также Т. Богородь акцентировала внимание на том, что на учет в службу занятости может стать любой гражданин, который не работает по трудовому договору, не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, не выполняет работу у юридических лиц и ИП, не осуществляет деятельность по оказанию услуг в сфере агро- и экотуризма, ремесленной деятельности, не проходит военную или альтернативную службу, не учится на очной форме обучения, не ухаживает за ребенком-инвалидом до 18 лет, инвалидом 1 группы.

По направлению службы занятости поехать на курсы подготовки и переподготовки в Минск, Витебск, Полоцк и Новополоцк может, если пожелает, любой безработный. Так, за прошлый год профессиональное обучение прошли 14 человек, из средств фонда социальной защиты им оплачивалась стипендия.

Кроме этого, семье безработного помогут переехать в сельскую местность, где есть работа и жилье. В таком случае при заключении соглашения выплачиваются денежные средства в размере семикратной величины бюджета прожиточного минимума (1 395, 24 руб.).

■ Елена ПЕТУШКО.