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Годовщина хатынской трагедии

22.03.2018 — Разное | Браславская звезда  
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Годовщина хатынской трагедии 22 марта 1943 года сожжена белорусская деревня Хатынь.

Вместе с деревней были сожжены или расстреляны 149 человек.

Как развивались события 22 марта утром немецкая автоколонна, в которой ехал шеф-командир первой роты капитан полиции Ганс Вельке, попала в партизанскую засаду отряда «Мститель» недалеко от деревни Хатынь. Ганс Вельке был убит.

Во второй половине дня каратели окружили деревню с целью осуществить «принцип общего коллективного наказания» за возможную помощь сельчан партизанам.

За годы оккупации на территории Беларуси:

проведено более 140 крупных карательных операций,

более 9 тыс. населенных пунктов разрушено и сожжено,

более 2 млн человек погибли от рук оккупантов.

188 деревень уже не смогли возродиться.

Источник: по данным из открытых источников.
Читать полностью: http://www.belta.by/infographica/view/godovschina-hatynskoj-tragedii-11592/

 
 
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 22 марта 1943 года сожжена белорусская деревня Хатынь. Вместе с деревней были сожжены или расстреляны 149 человек. Как развивались события 22 марта утром немецкая...
 
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