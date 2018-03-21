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Годовщина хатынской трагедии
22.03.2018 — Разное | Браславская звезда
22 марта 1943 года сожжена белорусская деревня Хатынь.
Вместе с деревней были сожжены или расстреляны 149 человек.
Как развивались события 22 марта утром немецкая автоколонна, в которой ехал шеф-командир первой роты капитан полиции Ганс Вельке, попала в партизанскую засаду отряда «Мститель» недалеко от деревни Хатынь. Ганс Вельке был убит.
Во второй половине дня каратели окружили деревню с целью осуществить «принцип общего коллективного наказания» за возможную помощь сельчан партизанам.
За годы оккупации на территории Беларуси:
проведено более 140 крупных карательных операций,
более 9 тыс. населенных пунктов разрушено и сожжено,
более 2 млн человек погибли от рук оккупантов.
188 деревень уже не смогли возродиться.
Источник: по данным из открытых источников.
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22 марта 1943 года сожжена белорусская деревня Хатынь. Вместе с деревней были сожжены или расстреляны 149 человек. Как развивались события 22 марта утром немецкая...
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