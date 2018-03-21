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Стратегический ракетоносец Ту-160 сделают "невидимым"

22.03.2018 10:25 — Разное | Tut.by  
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Российские военные планируют обновить весь парк сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 до уровня Ту-160М2, сообщает «Российская газета». Заместитель министра обороны Юрий Борисов рассказал, что у строевых самолетов без изменения останется только фюзеляж: все бортовое радиоэлектронное оборудование и двигатели будут меняться.


Фото: vdmsti.ru

Также бомбардировщик получит специальное покрытие, делающее его незаметным для радаров. Новая версия двигателей будет экономичнее, за счет чего увеличится дальность полета на тысячу километров. Серийные поставки агрегатов начнутся в 2021 году.

Кроме того, Ту-160 получит новое вооружение. Юрий Борисов заявил, что нельзя сравнивать Ту-160 с ракетами Х-55, Х-555 и даже Х-101 с самолетом, который военные надеются получить в серии к 30-м годам с новыми авиационными средствами поражения, имеющими совершенно иные дальности. Боевая эффективность Ту-160М2 будет на 60 процентов выше.

Читайте также: В России построили первый за 10 лет стратегический ракетоносец Ту-160

 
 
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Все бортовое радиоэлектронное оборудование и двигатели самолета будут меняться.
 
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