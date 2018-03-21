ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Полиция опубликовала видео смертельного ДТП с участием беспилотного Uber в США

22.03.2018 10:22 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Полиция обнародовала видеозапись ДТП, в результате которого беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил женщину.

На записи видно, что авария произошла в темное время суток на слабо освещенном участке трассы. Женщина с велосипедом переходила дорогу в неположенном месте и попала под колеса автомобиля.

«Отдел транспортных преступлений полиции Темпе изучает детали инцидента. Мы предоставим дополнительную информацию о расследовании, как только она будет доступна», — говорится в сообщении полиции.

Напомним, это было первое известное ДТП с беспилотной машиной, в результате которого погиб пешеход. Ранее из-за ошибки автопилота при столкновении с грузовиком погиб водитель Tesla Model S.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщина с велосипедом переходила дорогу в неположенном месте и попала под колеса автомобиля.
 
Новости дня
Новости разные
 
Годовщина хатынской трагедии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.03.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Пинска и Пинского района, медиахолдинг Варяг
Зара (Бешенковичи)
Браславская звезда
Верхнедвинск новости. Районная газета Двинская правда
Новости Докшицы
Новости Дубровно. Днепровская правда.
Лепель новости. Районная газета Лепельский край
22.03.2018
Новости Пинска и Пинского района, медиахолдинг Варяг

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика