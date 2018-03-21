Полиция опубликовала видео смертельного ДТП с участием беспилотного Uber в США

Полиция обнародовала видеозапись ДТП, в результате которого беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил женщину.

На записи видно, что авария произошла в темное время суток на слабо освещенном участке трассы. Женщина с велосипедом переходила дорогу в неположенном месте и попала под колеса автомобиля.

«Отдел транспортных преступлений полиции Темпе изучает детали инцидента. Мы предоставим дополнительную информацию о расследовании, как только она будет доступна», — говорится в сообщении полиции.

Напомним, это было первое известное ДТП с беспилотной машиной, в результате которого погиб пешеход. Ранее из-за ошибки автопилота при столкновении с грузовиком погиб водитель Tesla Model S.