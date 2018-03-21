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Полиция опубликовала видео смертельного ДТП с участием беспилотного Uber в США
Полиция обнародовала
На записи видно, что авария произошла в темное время суток на слабо освещенном участке трассы. Женщина с велосипедом переходила дорогу в неположенном месте и попала под колеса автомобиля.
«Отдел транспортных преступлений полиции Темпе изучает детали инцидента. Мы предоставим дополнительную информацию о расследовании, как только она будет доступна», — говорится в сообщении полиции.
Напомним, это было
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Женщина с велосипедом переходила дорогу в неположенном месте и попала под колеса автомобиля.
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