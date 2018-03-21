Лукашенко обратился к соотечественникам по случаю 75-летия Хатынской трагедии

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 22.03.2018 обратился к соотечественникам по случаю 75-летия трагедии в Хатыни, о чем сообщает пресс-служба белорусского лидера.

В своем обращении глава государства отметил, что белорусскому народу досталось тяжелое наследие Великой Отечественной войны – мы оплакиваем каждого третьего жителя Беларуси, погибшего в годы Второй Мировой войны.

Президент подчеркнул, что сегодня мы вспоминаем жителей деревни Хатынь, сожженной нацистскими преступниками 75 лет назад. Каратели не пощадили детей, женщин и стариков – 149 человек были сожжены заживо.

А. Лукашенко сказал, что вспоминая Хатынскую трагедию, мы вспоминаем тысячи уничтоженных зверски деревень, и оплакиваем жертв – эта боль останется навечно в наших сердцах памятью о жестоких преступлениях, коим нет оправдания.

Вместе с тем, белорусский лидер заявил, что ныне в мире вновь начали забывать об уроках минувшей войны – события 21 века наполнены военными угрозами, терактами, межконфессиональными распрями и межнациональными конфликтами, что обусловило новые бесчисленные жертвы. А. Лукашенко констатировал, что современный лик зла, нередко скрываемый под маской благих намерений, не менее уродливый, чем у нацизма, а идеи сверхдержавности и национального превосходства снова находят последователей, ведя к новым бедам для всего человечества.

Президент, подытоживая обращение, сказал:

«Пусть скорбный звон колоколов Хатыни звучит и предостерегает от повторения страшной трагедии. Пусть их металлический плач донесется до тех уголков Земли, где сегодня забыли о том, что жизнь — это дар свыше, мир — самая большая ценность.

Мы должны это помнить всегда!»