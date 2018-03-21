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Где купить жилье в Минске: обзор рынка
22.03.2018 — Разное | Новости Пинска и Пинского района, медиахолдинг Варяг
К самому мало представленному виду жилья относятся «сталинки», возведенные в центральной части города, у которых высокие потолки и не во всех случаях хорошая коммуникация, отличаются дорогой ценой за квадратный момент, так как располагаются в самом центре Минска.
Большим и в то же время недорогим классом построек считаются дома хрущевско-брежневской эпохи — это пятиэтажки с небольшими кухнями и проходными помещениями.
Как вы уже могли сами заметить, больше всего в сети объявлений с фото и ценами панельных домов, которые возводились еще 1971-1999 года. И дома 21-ого столетия – панельные и непанельные новостройки, которые отличаются новейшими коммуникационными системами, более обдуманными путями для подъезда и малым количеством зеленых посадок.
Безусловно, сегодня в Минске продажа недвижимости любого класса имеет собственный ценовой диапазон и категорию потенциальных потребителей.
Популярные сделки
Самым распространенным видом сделок на рынке недвижимости считаются сделки с домами обыкновенных потребительских свойств. На них отправлено примерно 65-70% любых подписанных сделок. В основном, такое жилье встречается в любой категории домов, которая предлагается на рынке.
Готовые к проживанию квартиры являются категорией жилья с качественным и довольно свежим ремонтом, а также в них частично присутствует уже мебель. С жильем этой категории подписывается примерно 28% от всех выполненных сделок.
Элитное жилье в Минске
Отдельно хотелось бы отметить элитное жилье. Среди отличительных особенностей элитного жилья стоит относить их расположение в центральной части города или в престижной застройке.
Покупка квартиры в Минске
Если вы решили купить квартиру в Минске, тогда сможете воспользоваться следующими преимуществами:
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К самому мало представленному виду жилья относятся «сталинки», возведенные в центральной части города, у которых высокие потолки и не во всех случаях хорошая...
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