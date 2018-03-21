Где купить жилье в Минске: обзор рынка

К самому мало представленному виду жилья относятся «сталинки», возведенные в центральной части города, у которых высокие потолки и не во всех случаях хорошая коммуникация, отличаются дорогой ценой за квадратный момент, так как располагаются в самом центре Минска.

Большим и в то же время недорогим классом построек считаются дома хрущевско-брежневской эпохи — это пятиэтажки с небольшими кухнями и проходными помещениями.

Как вы уже могли сами заметить, больше всего в сети объявлений с фото и ценами панельных домов, которые возводились еще 1971-1999 года. И дома 21-ого столетия – панельные и непанельные новостройки, которые отличаются новейшими коммуникационными системами, более обдуманными путями для подъезда и малым количеством зеленых посадок.

Безусловно, сегодня в Минске продажа недвижимости любого класса имеет собственный ценовой диапазон и категорию потенциальных потребителей.

Популярные сделки

Самым распространенным видом сделок на рынке недвижимости считаются сделки с домами обыкновенных потребительских свойств. На них отправлено примерно 65-70% любых подписанных сделок. В основном, такое жилье встречается в любой категории домов, которая предлагается на рынке.

Готовые к проживанию квартиры являются категорией жилья с качественным и довольно свежим ремонтом, а также в них частично присутствует уже мебель. С жильем этой категории подписывается примерно 28% от всех выполненных сделок.

Элитное жилье в Минске

Отдельно хотелось бы отметить элитное жилье. Среди отличительных особенностей элитного жилья стоит относить их расположение в центральной части города или в престижной застройке.

Покупка квартиры в Минске

Если вы решили купить квартиру в Минске, тогда сможете воспользоваться следующими преимуществами:

Наиболее чистенькие города находятся на территории Восточной Европы, где повсюду отличная природа. Заниженные тарифы на коммуналку. Твёрдая соцгарантия. Высококачественные медуслуги. Качественные дороги, заниженные тарифы на проезд любым видом транспорта. Качественное профессиональное и высшее образование. Кроме того, в этом городе сегодня ведется долевое строительство. При приобретении недвижимости в Минске, можно получить вид на жительство в Беларуси. Иностранные граждане могут начать свой бизнес. Даже, если вы не намереваетесь на постоянной основе жить в стране, вы можете сдать собственную недвижимость в аренду и таким образом получите неплохой доход после оплаты налогов. Самые пониженные расценки налогов. Хорошая страна для инвестиций сегодня и для будущего.

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