Основные виды электрокос

Электрокосы – наилучшие инструменты для приведения газонов и лужаек в идеальное состояние. Благодаря им вам будет ни к чему попусту расстрачивать свои силы с энергией, поскольку электрическая коса исполнит все подобающие работы гораздо быстрее и качественнее. Отметим, что на ресурсе https://www.vdr.com.ua/sad/motokosy-i-trimmera/trimmera—elektrokosy.html данное оборудование предлагается по недорогой стоимости, благодаря чему электрокосы доступны для всех. Между тем такой инструмент – незаменим при стрижке травы либо подкосе края лужайки, в плоходоступных местах (под деревьями и кустами и пр.).

Плюсы применения электрокос очевидны – обладают легким весом, а их работа почти бесшумна. Наряду с этим, это высокоэкологичное оборудование, не выпускающее в окружающую среду каких-либо токсичных выхлопов. Помимо этого, отметим, что для применения электрокос требуется постоянное наличие источника энергии в виде аккумуляторных батарей или генератора. Обращаем ваше внимание на то, что специалисты не рекомендуют использовать электрокосу во время выпадения обильных осадков, дабы не подвергнуться удару тока.

Между тем, электрокосы условно можно разделить по конструктивным особенностям штанги – основного компонента данного оборудования. Штанга электрической косы может быть:

*цельной;

*разъемной;

*прямой. Последние устанавливаются в самых мощных электрокосах, имеющих большие габариты и массу. В исключительных случаях прямые штанги могут быть разборными, поскольку их главное предназначение – защита оборудования от воздействия песка и грязи;

*изогнутой. Маломощные электрокосы оснащаются, в основном штангами подобного типа – их спектр функций ограничивается масштабами, сообразно, с ними неприемлемо обработать большую площадь.

Отдельно стоит рассказать о форме рукоятки электрокосы, имеющей особое значение при применении. В частности, на всех легких моделях устанавливаются J или D-типовые рукоятки. С целью снижения вибрации, по стыку между штангой и рукояткой устанавливают особые элементы конструкции.

Рукоятки в виде Т-образных держателей похожи на руль велосипеда. Они очень удобны в продолжительных и активных работах. Для повышения удобства в работе используют также специальные плечевые ремни.