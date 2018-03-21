



Житель Риги предстанет перед белорусским судом за организацию преступной группы, занимавшейся хищением денег из банкоматов.

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, перед судом предстанет главный организатор преступной группы. Его подельник в феврале уже был осужден в Минске и приговорен к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Обвиняемый придумал схему хищения денег из банкоматов, получая к ним удаленный доступ при помощи специального программного обеспечения. Житель Риги и его подельник, получали доступ к банкоматам, а потом подсылали к ним так называемых "мулов", которые в нужное время и в нужном месте просто забирали деньги, буквально падавшие с неба.

Как установили следователи, всего преступная группа сумела похитить около 2 млн рублей, принадлежащие банкам Беларуси и Кыргызстана.

Человека, который забирал из банкоматов вылетавшие деньги, удалось найти быстро. А вот организатора преступной группы пришлось объявить в международный розыск. В августе 2017 года он был в Софии (Болгария) и спустя почти четыре месяца экстрадирован в Беларусь.

В ходе следствия мужчина признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. Причиненный ущерб на сумму более 163 тыс. рублей возмещен полностью.

Жителю Риги предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники, совершенные организованной группой в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. В ближайшее время обвиняемый предстанет перед белорусским судом.