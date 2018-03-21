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Паром, который "заменит" треснувший мост в Житковичском районе, готов — и вот какой он

22.03.2018 10:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Паром, который свяжет два берега Припяти, пока не отремонтируют треснувший автомобильный мост, построили (вернее, переоборудовали из рудовоза) на Пинском судостроительно-судоремонтном заводе ровно за два месяца. Его расчетная грузоподъемность — тысяча тонн, длина — 70 метров. За один рейс он сможет перевозить 50 пассажиров, а также 6 фур и 20 легковых автомобилей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54198.php

Паром, который "заменит" треснувший мост в Житковичском районе, готов — и вот какой он


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54198.php

Паром, который "заменит" треснувший мост в Житковичском районе, готов — и вот какой он


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54198.php

Паром, который "заменит" треснувший мост в Житковичском районе, готов — и вот какой он

— Провели швартовые испытания. Все было приближено к эксплуатационным параметрам. Запустили дизельную установку, проверили работоспособность автоматики, опускание-подъем лебедок. Две единицы тяжелой автотехники запустили — автокран и погрузчик. Все работает, — рассказал директор Пинского судостроительно-судоремонтного завода Андрей Доберчук.

Паром должен появиться на Припяти в Житковичском районе в ближайшее время. На заводе готовы отправить его в путь, как только позволит погода. Пока планируют отправку на пятницу, 23 марта. Плыть ему по Припяти к месту назначения 3 дня, в Житковичский район его отбуксирует теплоход.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54198.php

Паром, который "заменит" треснувший мост в Житковичском районе, готов — и вот какой он

— Ежедневно мы мониторим ситуацию, но пока паромное сообщение наладить не позволяет река. Вниз по течению, от переправы до самого Мозыря, все во льду. А вверх по течению — несколько «пробок». Если мы их затронем, вся масса льда пойдет вниз и забьет расчищенное для переправы место, потому что дальнейший путь тоже перекрыт. Тогда не только не сможет работать понтон, но встанут и катера. Остается ждать, когда заторы уйдут сами или хотя бы ниже по течению появится свободное для прохождения льда место, — рассказывал на днях генеральный директор «Гомельавтодора», заказчика строительства парома, Игорь Матвецов.

Летом через Припять в Житковичском районе должна работать и понтонная, и паромная переправа. Таким образом власти планируют обеспечить беспрепятственное передвижение с одного берега на другой.

7 декабря на автомобильном мосту через Припять в Житковичах появились трещины, и он провис. Мост закрыли для автотранспорта, а затем и для пешеходов. По оценкам специалистов, примерно на год. Отсутствие автомобильных и пешеходных путей через Припять парализовало жизнь и экономику в регионе.

 
 
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Паром, который свяжет два берега Припяти, пока не отремонтируют треснувший автомобильный мост, построили (вернее, переоборудовали из рудовоза) на Пинском...
 
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