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«Лови момент» откроется на месте «Золотого кофе» в торговом центре «Didas Persia» - фото
22.03.2018 10:40 — Разное | Виртуальный Брест
На дверях, которые вели в
Пока проводится набор персонала в новую точку общепита. В Интернете также размещены объявления:
Новое яркое кафе Carpe Diem набирает команду настоящих профессионалов и творческих личностей! Carpe Diem - "лови момент" - именно под этим лозунгом мы будем встречать новый день и заряжать наших гостей настроением! Мы расположимся в самом центре города в ТЦ DidasPersia.
Присылайте свое резюме (с фото ОБЯЗАТЕЛЬНО!) на электронную почту, и мы назначим дату собеседования.
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На дверях, которые вели в недавно закрывшееся «Golden Caffee», что располагалось в торговом центре «Дидас Персия», появилось объявление о наборе сотрудников в новое кафе...
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