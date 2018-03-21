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«Лови момент» откроется на месте «Золотого кофе» в торговом центре «Didas Persia» - фото

22.03.2018 10:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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На дверях, которые вели в недавно закрывшееся «Golden Caffee», что располагалось в торговом центре «Дидас Персия», появилось объявление о наборе сотрудников в новое кафе под названием «Carpe Diem».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54197.php

«Лови момент» откроется на месте «Золотого кофе» в торговом центре «Didas Persia» - фото

Пока проводится набор персонала в новую точку общепита. В Интернете также размещены объявления:


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54197.php

«Лови момент» откроется на месте «Золотого кофе» в торговом центре «Didas Persia» - фото

Новое яркое кафе Carpe Diem набирает команду настоящих профессионалов и творческих личностей! Carpe Diem - "лови момент" - именно под этим лозунгом мы будем встречать новый день и заряжать наших гостей настроением! Мы расположимся в самом центре города в ТЦ DidasPersia. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54197.php

«Лови момент» откроется на месте «Золотого кофе» в торговом центре «Didas Persia» - фото

Присылайте свое резюме (с фото ОБЯЗАТЕЛЬНО!) на электронную почту, и мы назначим дату собеседования.

 
 
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На дверях, которые вели в недавно закрывшееся «Golden Caffee», что располагалось в торговом центре «Дидас Персия», появилось объявление о наборе сотрудников в новое кафе...
 
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