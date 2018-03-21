Молодежь Брестской области организует марафон мужества по сожженным деревням

В Брестской области 23 марта стартует областной патриотический проект "Марафон мужества", сообщила корреспонденту БЕЛТА главный специалист областного комитета БРСМ Светлана Мирчук.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54196.php

Читать полностью в источнике с фото:





Первый этап проекта посвящен 75-летию хатынской трагедии. Его участниками станут пионеры, активисты БРСМ, учащиеся кадетских классов средней школы №35 Бреста.

Первую остановку они сделают в деревни Степанки Жабинковского района. В мемориальном комплексе "Дремлево" ребята возложат цветы и минутой молчания почтят память 196 жителей одноименной деревни, сожженной фашистами в сентябре 1942 года. Затем молодежь отправится в деревню Борисовка Кобринского района, где у могилы жертв фашизма "Скорбящая мать" состоится митинг-реквием. Всего в годы Великой Отечественной войны каратели сожгли 479 деревень Брестской области. Некоторые населенные пункты так и не были возрождены.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54196.php

Читать полностью в источнике с фото:





Во время второго этапа "Марафона мужества", в апреле, юные жители региона займутся благоустройством памятных мест и захоронений. В мае мероприятия традиционно будут посвящены Дню Победы. Ребята побывают на экскурсии в мемориальном комплексе "Хованщина" в Ивацевичском районе, в Березовском посетят МК "Здитовская оборона". В июне в преддверии Дня памяти и скорби участники проекта посетят погранзаставу им. Кижеватова, пообщаются с ветеранами пограничной службы. Также планируется организовать открытый диалог "Подвиг молодежи в обороне Брестской крепости". Завершится патриотическая акция в сентябре.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54196.php

Читать полностью в источнике с фото:





Организаторами "Марафона мужества" выступают Брестский областной комитет БРСМ и главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома.