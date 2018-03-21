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"J:морс" в мае сыграют большую "Акустику"

22.03.2018 10:43 — Разное | Tut.by  
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25 мая группа «J:морс» даст большой акустический концерт в минском Дворце профсоюзов. Это будет вечер негромкой музыки и нестандартного репертуара.


Фото: Евгений Ерчак

Группа «J:морс» славится своими энергичными электрическими выступлениями, но раз в несколько лет убавляет громкость своих инструментов, чтобы сыграть уютный акустический концерт. Коллектив выступит в полном составе с привлечением дополнительных музыкантов.

— Я люблю такие концерты за теплую домашнюю атмосферу, — рассказывает Владимир Пугач. — Мы отвечаем на записки и шутим. При этом играем не только лучшие песни в привычном виде, но также какие-то необычные версии и забытые композиции.


Самый свежий студийный альбом «J:МОРС» «Воздух» вышел в 2015 году. После этого группа представила концертную программу «Беларускае золата» с Президентским оркестром РБ. В начале 2018 года две композиции «J:МОРС» прозвучали в западном фильме «Немой / Mute», который снял сын Джэвида Боуи — режиссер Дункан Джонс («Исходный код», Луна 2112″, «Варкрафт»).

«J:морс» с программой «Акустика»

25 мая — Минск, Дворец профсоюзов — 19:00

Стоимость билетов: от 40 до 60 рублей

***

Напомним, 17 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш. Вы можете выиграть билеты на концерт Сергея Лазарева в Минске. Мероприятие состоится на сцене «Минск-Арены» 10 апреля. Розыгрыш продлится до 23 марта.

 
Теги: Минск
 
 
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25 мая группа "J:морс" даст большой акустический концерт в минском Дворце профсоюзов.
 
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