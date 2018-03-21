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На МКС отправился космонавт с белорусскими корнями

22.03.2018 10:40 — Разное | Tut.by  
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21 марта на Международную космическую станцию отправился новый экипаж. В его составе — космонавт «Роскосмоса» Олег Артемьев, биография которого связана с белорусским Витебском.


Фото: КЦ «Южный» / ЦЭНКИ

Пилотируемый корабль «Союз МС-08» был запущен с комодрома Байконур 21 марта в 20.44 по минскому времени. Через несколько минут корабль вывели на орбиту искусственного спутника Земли. «Самочувствие экипажа праздничное», — доложил командир.

Стыковка с Международной космической станцией произойдет 23 марта в 22.41 по минскому времени. В космическую экспедицию, отправились космонавт Олег «Роскосмоса» Артемьев и астронавты NASA Эндрю Фойстел, Ричард Арнольд.


Снимок из первого полета Олега Артемьева на МКС в 2014 году. Фото: olegmks / instagram.com

— Артемьев — белорусско-российский космонавт, — рассказал академик Национальной академии наук Беларуси Сергей Килин во время открытия исполкома Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов. — Его отец из Беларуси, он был военным, поэтому разъезжал, и Олег родился не в Беларуси. Сейчас его родители живут в Витебске. Он не отказывается от того, чтобы его называли белорусско-российским космонавтом.

Олег Артемьев проведет на Международной космической станции 161 день. Следить за снимками из экспедиции можно на страницах космонавта в Twitter, Instagram или «ВКонтакте».

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Теги: Витебск
 
 
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Олег Артемьев проведет на Международной космической станции 161 день.
 
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