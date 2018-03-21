|
На МКС отправился космонавт с белорусскими корнями
21 марта на Международную космическую станцию отправился новый экипаж. В его составе — космонавт «Роскосмоса» Олег Артемьев, биография которого связана с белорусским Витебском.
Пилотируемый корабль «Союз МС-08» был запущен с комодрома Байконур 21 марта в 20.44 по минскому времени. Через несколько минут корабль вывели на орбиту искусственного спутника Земли. «Самочувствие экипажа праздничное», —
Стыковка с Международной космической станцией произойдет 23 марта в 22.41 по минскому времени. В космическую экспедицию, отправились космонавт Олег «Роскосмоса» Артемьев и астронавты NASA Эндрю Фойстел, Ричард Арнольд.
— Артемьев — белорусско-российский космонавт, — рассказал академик Национальной академии наук Беларуси Сергей Килин во время открытия исполкома Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов. — Его отец из Беларуси, он был военным, поэтому разъезжал, и Олег родился не в Беларуси. Сейчас его родители живут в Витебске. Он не отказывается от того, чтобы его называли белорусско-российским космонавтом.
Олег Артемьев проведет на Международной космической станции 161 день. Следить за снимками из экспедиции можно на страницах космонавта в
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Олег Артемьев проведет на Международной космической станции 161 день.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)