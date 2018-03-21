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Крупнейшие российские СМИ отзывают своих журналистов из Госдумы из-за сексуальных домогательств

22.03.2018 10:35 — Разное | Ежедневник  
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Крупнейшие российские СМИ отзывают своих журналистов из Госдумы из-за сексуальных домогательств

Об отзыве журналистов из Государственной думы РФ уже заявили РБК, радиостанция "Эхо Москвы", телеканал "Дождь". Издательский дом "Коммерсант" и Лента.Ру частично присоединились к байкоту.

Поводом для объявления бойкота стало решение думской комиссии по этике, которая не нашла нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого, обвиненного в сексуальных домогательствах к российским журналисткам.

Скандал разгорелся после того, как телеканал "Дождь" опубликовал несколько анонимных заявлений от журналисток. Три женщины рассказали о неподобающем поведении Леонида Слуцкого, занимающего пост председатель думского комитета по международным делам. Позднее о домогательствах со стороны Слуцкого рассказали корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова, заместитель главного редактора RTVi Екатерина Котрикадзе и продюсер «Дождя» Дарья Жук. Так, по словам Котрикадзе, Слуцкий провел ее «в свой кабинет, запер дверь, попытался прислонить меня к стене, [начал] трогать и целовать». Жук рассказала, что осенью 2014 года депутат ставил условием своего участия в программе совместный поход в ресторан и пытался поцеловать ее против воли. Фарида Рустамова подкрепила свои обвинения аудиозаписью, на которой депутат предлагает ей стать его любовницей.

Официальные обвинения поступили в депутатскую комиссию по этике 1 марта. Та рассмотрела их в закрытом режиме и 21 марта заявила, что не нашла в действиях Слуцкого «поведенческих нарушений».

«Этим решением комиссия по этике, по сути, признала нормой возможность сексуальных домогательств к журналистам со стороны ньюсмейкеров. Мы не согласны с таким подходом и отказываемся считать нормальной позицию Думы по этому вопросу», - заявила соруководитель объединенной редакции РБК Елизавета Голикова.

Возмущенные решение думской комиссии по этике РБК, "Эхо Москвы", телеканал "Дождь". Издательский дом "Коммерсант" и Лента.Ру обвили о байкоте непосредственно депутата Леонида Слуцкого.

 
 
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Об отзыве журналистов из Государственной думы РФ уже заявили РБК, радиостанция "Эхо Москвы", телеканал "Дождь". Издательский дом "Коммерсант" и Лента.Ру частично...
 
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