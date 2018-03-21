Белорусский боец Чингиз Аллазов защитил пояс чемпиона К-1 World GP

В июне 2017 года в Японии произошло знаковое для белорусского спорта событие – впервые в истории боец из Беларуси завоевал пояс К-1 World GP, победив в турнире-восьмерке. Этим бойцом был Чингиз Аллазов.





21 марта в Токио на очередном турнире промоушена ему предстояло защищить титул чемпиона. И соперник ему попался не из легких – опытный японец Хината Ваканабэ. Свою профессиональную карьеру 31-летний кикбоксер начал в 2005 году и первые четыре года боксировал преимущественно на родине.

В 2009 году он с победы дебютировал в турнире К-1 World Max. Именно это принесло ему известность. Два года в этом промоушене принесли ему победы над соотечественником Йоширо Кидо, сильнейшим греком Майком Замбидисом, бразильцем Андре Аманде и украинцем Артуром Кишенко. После этого он перешел в японский промоушен Rebels, где помимо прочего выиграл у настоящей легенды мирового кикбоксинга голландца Энди Сауэра.

В августе 2016 года в Китае ему удалось победить еще одного известнейшего голландца – Альберта Крауса. После этого Хината снова переключился на японский К-1. Проведя в этом промоушене четыре боя за год и выиграв три из них, он получил право побороться за чемпионский пояс с нашим Чингизом Аллазовым.

На таком уровне слабых соперников не бывает, поэтому никто не ждал легкого боя. Помимо явного превосходства в опыте, японец обладал одним мощным оружием - сильнейшим левым киком. Именно этим ударом он смог нокаутировать многих своих соперников, в том числе и Артура Кишенко.

К такому сопернику важно хорошо подготовиться тактически и в этом отношении тренер Чингиза Андрей Гридин является одним из сильнейших специалистов в мире. Задача перед боем была ясна: вытянуть соперника на себя и ударить навстречу левой рукой.

Первый раунд не стал разведывательным, хотя такая практика в единоборствах встречается часто. За 40 секунд до конца раунда Чингиз нанес сопернику удар левой ногой в голову и сумел отправить его в нокдаун, но добивать не стал и просто спокойно доработал до гонга. Зато вторая трехминутка началась сразу с атаки. Боец из Беларуси вытащил оппонента на себя, тот стал наносить коронный удар ногой, но в этот момент Чингиз мощно пробил левой рукой и попал точно в подбородок. Японец оказался в тяжелом нокауте. В итоге второй раунд продлился всего 23 секунды – разработанная тактика на бой сработала идеально.

Титул чемпиона остался за белорусом как минимум до следующей защиты. К сожалению, несмотря на победу, чемпионский пояс в Беларусь так и не приедет. Дело в том, что этот пояс украшен настоящим золотом и драгоценными камнями, по этой причине организаторы не отдают его победителям – он всегда находится в Японии.