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2-кратный лучший футболист мира вступил в партию, выступающую за принудительное лечение гомосексуальности
Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо официально вошел в состав Бразильской республиканской партии.
Это партия ультраконсервативного толка с уклоном в евангелический популизм. Ее основные тезисы: защита традиционных семейных ценностей, противодействие абортам. Лидеры партии также выступают против гомосексуальных браков и за принудительное лечение гомосексуальности.
Роналдиньо, скорее всего, будет выдвигаться на парламентских выборах следующего года — в качестве кандидата в Сенат или Национальный конгресс.
Роналдиньо, которому 21 марта исполнилось 38 лет,
Вот такую открытку ко дню рождения Роналдиньо нарисовал художник и аниматор из Иордании Омар Момани.
Роналдиньо выступал за французский ПСЖ, испанскую «Барселону» и итальянский «Милан». Роналдиньо дважды становился чемпионом Испании (2005, 2006), а также чемпионом Италии (2011). С «Барселоной» он стал победителем Лиги чемпионов в 2006 году. Лучший футболист мира по версии ФИФА 2004 и 2005 годов. В 2005 году он получил приз «Золотой мяч» как лучшему футболисту Европы по версии France Football.
В составе сборной Бразилии Роналдиньо стал чемпионом мира в 2002 году. Всего за национальную команду полузащитник провел 96 матчей и забил 33 гола.
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2-кратный лучший футболист мира вступил в партию, выступающую за принудительное лечение гомосексуальности
Бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо официально вошел в состав Бразильской республиканской партии.
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