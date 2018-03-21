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2-кратный лучший футболист мира вступил в партию, выступающую за принудительное лечение гомосексуальности

22.03.2018 10:57 — Разное | Tut.by  
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Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо официально вошел в состав Бразильской республиканской партии.


Роналдиньо. Фото: Reuters

Это партия ультраконсервативного толка с уклоном в евангелический популизм. Ее основные тезисы: защита традиционных семейных ценностей, противодействие абортам. Лидеры партии также выступают против гомосексуальных браков и за принудительное лечение гомосексуальности.

Роналдиньо, скорее всего, будет выдвигаться на парламентских выборах следующего года — в качестве кандидата в Сенат или Национальный конгресс.

Роналдиньо, которому 21 марта исполнилось 38 лет, объявил о завершении карьеры в январе нынешнего года.

Вот такую открытку ко дню рождения Роналдиньо нарисовал художник и аниматор из Иордании Омар Момани.


Роналдиньо выступал за французский ПСЖ, испанскую «Барселону» и итальянский «Милан». Роналдиньо дважды становился чемпионом Испании (2005, 2006), а также чемпионом Италии (2011). С «Барселоной» он стал победителем Лиги чемпионов в 2006 году. Лучший футболист мира по версии ФИФА 2004 и 2005 годов. В 2005 году он получил приз «Золотой мяч» как лучшему футболисту Европы по версии France Football.

В составе сборной Бразилии Роналдиньо стал чемпионом мира в 2002 году. Всего за национальную команду полузащитник провел 96 матчей и забил 33 гола.

 
 
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Бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо официально вошел в состав Бразильской республиканской партии.
 
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