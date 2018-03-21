Пять способов стать счастливее, которым учат студентов Йельского университета

«Наукой доказано, что чтобы стать счастливым, необходимы сознательные усилия», — говорит Лори Сантос, профессор психологии в Йельском университете.



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Уж она-то знает, о чем говорит. Лори Сантос читает в университете специальный курс «Психология и счастливая жизнь». Он стал самым популярным за всю историю Йельского университета, которая насчитывает уже 316 лет. Спецкурс посещают 1200 студентов — для университета это абсолютный рекорд.

ВВС подобрали несколько упражнений от Лори Сантос для начинающих практиковать счастливую жизнь:

Будьте благодарны

Каждый вечер в течение недели студенты, посещающие курс Сантос, должны записывать то, за что они могут поблагодарить кого-то, или вообще прошедший день.

Студенты, выполняющие это упражнение, каждый день составляют список благодарности.

«Это может показаться совсем простым упражнением, но мы видим, что студенты, которые делают его, как правило, чувствуют себя более счастливыми», — говорит Лори Сантос.

Спите больше и лучше

Это простое упражнение на деле оказывается самым сложным, говорит Сантос.

Задача состоит в том, чтобы спать по восемь часов каждую ночь в течение недели.

«Это может показаться глупой затеей, но мы знаем, что хороший сон снижает риск погружения в депрессию и улучшает настроение», — говорит Сантос.

Медитируйте

Ваша задача — медитировать в течение 10 минут каждый день. По словам Сантос, регулярная медитация в то время, когда она была студенткой, помогала ей чувствовать себя лучше.

Сейчас, когда она работает преподавателем в университете, она рекомендует своим студентам познакомиться с научными работами, в которых говорится о том, что медитация или какая-либо другая деятельность, захватывающая все ваше внимание, помогает людям стать счастливее.

Проводите больше времени с семьей и друзьями

Последние исследования доказывают: если вы с удовольствием проводите время со своими друзьями и семьей, вы чувствуете себя счастливее, говорит Лори Сантос.

Наличие здоровых межличностных отношений и социальных связей — когда у вас есть возможность регулярно видеться с приятными вам людьми — значительно улучшает психофизическое состояние.

«Это не так сложно, просто проживите эти моменты по-настоящему, почувствуйте, что вы проводите это время вместе», — рекомендует Сантос.

Отдавайте себе отчет в том, как вы проводите время. Концепция времени очень важна для того, чтобы научиться быть счастливым.

«Мы часто связываем понятие уровня жизни с тем, сколько у нас денег. Но исследования показывают, что чувство счастья больше зависит от того, сколько у нас времени», — подчеркивает Сантос.

Меньше времени проводите в соцсетях, старайтесь больше общаться в реальности

По словам Сантос, очень важно не быть обманутым фальшивым чувством счастья, которое дарят соцсети.

«Последние исследования показывают, что люди, активно пользующиеся социальными сетями, чувствуют себя менее счастливыми, чем те, кто тратит на соцсети меньше времени», — говорит Сантос.