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Школа бёрдвотчера распахнет свои двери 23 марта. Успей занять свободное место!
22.03.2018 11:06 — Разное | Навiны Камянеччыны
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Первое занятие бесплатных курсов по изучению птиц — «Школа бёрдвотчера» — состоится 23 марта в ПРЕСС-ЦЕНТРЕ редакции газеты «Навіны Камянеччыны» (ул. Советская, 11, 2 этаж). Начало в 18.00.
Запись и консультация по телефонам: +375296795571 (Велком), +375297295571 (МТС).
Спешите – осталось несколько свободных мест!
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Первое занятие бесплатных курсов по изучению птиц — «Школа бёрдвотчера» — состоится 23 марта в ПРЕСС-ЦЕНТРЕ редакции газеты «Навіны…
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