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Бритни Спирс снялась на улице для новой рекламы. Посмотрите на идеальный пресс 36-летней певицы

22.03.2018 11:09 — Разное | Tut.by  
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Бритни Спирс предстала в новом образе для рекламной кампании бренда Kenzo. Об этом американская певица сообщила в своем аккаунте в Instagram. На одном из фото артистка запечатлена в открытом наряде, демонстрируя идеальный пресс. В комментариях к посту поклонники раскритиковали снимки звезды из-за чрезмерной ретуши. На снимках 36-летняя Бритни не только выглядит гораздо моложе — у нее даже другие черты лица.

 

La Collection Memento No2 from @KENZO

 
 
Ссылка на источник 58
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