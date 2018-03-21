Бритни Спирс снялась на улице для новой рекламы. Посмотрите на идеальный пресс 36-летней певицы

Бритни Спирс предстала в новом образе для рекламной кампании бренда Kenzo. Об этом американская певица сообщила в своем аккаунте в Instagram. На одном из фото артистка запечатлена в открытом наряде, демонстрируя идеальный пресс. В комментариях к посту поклонники раскритиковали снимки звезды из-за чрезмерной ретуши. На снимках 36-летняя Бритни не только выглядит гораздо моложе — у нее даже другие черты лица.