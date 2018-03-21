Азаренко и Соболенко победили в турнире на Майами

Белорусские теннисистки Виктория Азаренко и Арина Соболенко победили в Майами – первая у американки Кэтрин Беллис — 6:3, 6:0, вторая – у Мэдисон Бренгл со счетом 6:1, 6:4.

У Соболенко впереди поединок с девятой ракеткой мира Петрой Квинтовой из Чехии, у Азаренко — с Мэдисон Киз из США.

Азаренко отметила, что для приобретения нужной формы ей необходимо время, но она готова работать ради достижения новых целей.

Чтобы набрать необходимую форму, по словам Азаренко, уйдет время, но теннисистка готова работать для достижения новых целей на турнире категории «Премьер» в американском Майами.

Азаренко трижды становилась победительницей Miami Open — в 2009, 2011 и 2016 годах.